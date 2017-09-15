Турция передала России результаты инспекции российских экспортеров мяса

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция предоставила России результаты инспекции российских производителей мяса, стороны намерены продолжить работу по этому вопросу, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
"Турецкая сторона передала отчет об итогах инспекции трех российских мясных предприятий. Договорились, что после изучения итогов российскими экспертами Россельхознадзора стороны продолжат работу по данному направлению", - говорится в сообщении.
Также по итогам переговоров стороны условились провести дополнительную работу по вопросу взаимных поставок мяса птицы, в частности, Турция намерена предоставить информацию по процедуре доступа мяса гусей, утки и индейки.
Кроме того, Турция выразила заинтересованность в возобновлении поставок томатов в Россию, обратившись с просьбой снять действующие ограничения. В Россельхознадзоре в свою очередь отметили, что в случае отмены ограничений ввоз томатов в Россию наиболее приемлем с крупных предприятий в целях фитосанитарной безопасности.
Также Россельхознадзор рассмотрит ряд турецких предприятий, заинтересованных в поставках гранатов и баклажанов на российский рынок.
13-14 сентября в Анталье прошла встреча российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, в рамках которой, в частности, встретились заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Мехмет Даниш и замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.
Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.