Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турция передала России результаты инспекции российских экспортеров мяса

Экономика и бизнес
15 сентября, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Кроме того, Турция выразила заинтересованность в возобновлении поставок томатов в Россию, обратившись с просьбой снять действующие ограничения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция предоставила России результаты инспекции российских производителей мяса, стороны намерены продолжить работу по этому вопросу, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Смотрите также

Дворкович: РФ ожидает проверку производителей мяса и молока со стороны Турции

Чувашия готова поставлять мясо птицы в Турцию

Россельхознадзор не снимет ограничения на турецкие овощи, пока РФ не отменит санкции

"Турецкая сторона передала отчет об итогах инспекции трех российских мясных предприятий. Договорились, что после изучения итогов российскими экспертами Россельхознадзора стороны продолжат работу по данному направлению", - говорится в сообщении.

Также по итогам переговоров стороны условились провести дополнительную работу по вопросу взаимных поставок мяса птицы, в частности, Турция намерена предоставить информацию по процедуре доступа мяса гусей, утки и индейки.

Кроме того, Турция выразила заинтересованность в возобновлении поставок томатов в Россию, обратившись с просьбой снять действующие ограничения. В Россельхознадзоре в свою очередь отметили, что в случае отмены ограничений ввоз томатов в Россию наиболее приемлем с крупных предприятий в целях фитосанитарной безопасности.

Также Россельхознадзор рассмотрит ряд турецких предприятий, заинтересованных в поставках гранатов и баклажанов на российский рынок.

13-14 сентября в Анталье прошла встреча российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, в рамках которой, в частности, встретились заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Мехмет Даниш и замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
3
ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%
4
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
5
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
В Великобритании умер самый старый кот в мире
Темы дня
Новости партнеров
Реклама