Дворкович: РФ ожидает проверку производителей мяса и молока со стороны Турции

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Инспекция российских производителей мясной и молочной продукции со стороны Турции может состояться в скором времени, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Да, мы ожидаем в скором времени", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении Турции ранее отмененной проверки. Говоря о причинах отмены инспекции, Дворкович отметил: "Я думаю, это технический вопрос".
Ранее Россельхознадзор сообщал, что турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором 13 июня в Москве, стороны должны были обсудить вопросы ветеринарии и фитосанитарии. После встречи турецкие инспекторы планировали провести проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.
Однако 14 июня официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила ТАСС, что Турция отменила инспекцию мясных предприятий России.
Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщал ТАСС, что снятие эмбарго на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из РФ.
В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты. Кроме того, сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.