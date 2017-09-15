Шувалов положительно оценил понижение ключевой ставки Банка России

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов положительно оценил решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5% годовых.
"Очень хорошо, что понизили", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Шувалов не стал отвечать на вопрос, считает ли он возможным дальнейшее снижение ставки ЦБ до конца года.
Ранее в пятницу Банк России понизил ключевую ставку, а также допустил возможность ее дальнейшего снижения на горизонте ближайших двух кварталов. При этом регулятор отметил, что среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз.
Регулятор также сообщил, что в дальнейшем, принимая решение по ключевой ставке, ЦБ будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.