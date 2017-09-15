МЭР улучшило прогноз по курсу рубля и цене на нефть в 2017 году

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КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает более крепкого курса рубля в 2017 году, чем предусматривает скорректированный в августе макропрогноз на 2017-2019 годы, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"К той версии, что была презентована в августе, - мы внимательно посмотрели на то, что сейчас происходит в экономике, решили сделать несколько изменений, - рассказал министр. - Из таких изменений: немножко повысили цену на нефть, потому что видим, что она держится выше того уровня, что был запланирован ($49 за баррель - прим. ТАСС), будет сейчас около $50 за баррель; чуть более крепкий рубль на фоне более высоких цен на нефть".
Согласно макроэкономическому прогнозу на 2017-2020 годы, обновленную версию которого Минэкономразвития представило в конце августа, цена барреля нефти Urals в 2017 году в базовом сценарии составит $49 (ранее - $45,6). Среднегодовой курс доллара к рублю в текущем году ожидается на уровне 59,7 руб. (ранее - 64,2 руб.), к концу года - 63 руб. (ранее - 68 руб.).