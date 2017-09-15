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Бизнес-омбудсмен поддерживает взимание НДС с интернет-покупок из-за рубежа

Экономика и бизнес
15 сентября, 19:56 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, сентября. /ТАСС

По мнению Бориса Титова, это будет справедливо

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КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался за взимание НДС с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Об этом он заявил журналистам в Казани.

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"Это не вопрос "налога на Google", это немного другая история. Здесь [через интернет-ретейл вроде Amazon, Aliexpress] идет импорт, который не облагается налогом. Хотя когда те же самые товары отправляются по железной дороге или иными видами транспорта, а не по почте, они облагаются импортной пошлиной и НДС", - сказал Титов, отвечая на вопрос ТАСС об инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по взиманию с крупных зарубежных интернет-магазинов "налога на Google".

Бизнес-омбудсмен назвал сложившуюся ситуацию легальной возможностью обойти уплату налогов. "Эта проблема стоит перед очень многими странами, каждая страна пытается решить ее своим способом. Все должно быть справедливо, условия должны быть равные для всех, даже если это поставки через компании-платформы. Мы поддерживаем ассоциацию ретейлеров в том, что этот вопрос каким то образом должен быть решен", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, АКИТ предлагает ввести НДС на интернет-покупки из-за рубежа с 1 января 2018 года. Соответствующее предложение содержится в разработанном АКИТ законопроекте, предусматривающем изменения в Налоговый кодекс РФ.

Однако, как пояснил ТАСС глава АКИТ Алексей Федоров, учитывая, что законопроекту предстоит пройти обсуждения в правительстве и три чтения в Госдуме, более реалистичный срок вступления закона в силу может сдвинуться на 1 января 2019 года.

Поправки в закон также предусматривают взыскание с зарубежных магазинов штрафа в размере 100% от неуплаченной суммы налога, следует из документа.

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