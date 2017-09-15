ЦБ: динамика цен на нефть до конца 2017 года поддержит рост российской экономики

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России сохранил прогноз по динамике цен на нефть до конца 2017 года - среднегодовая стоимость Urals составит около $50 за баррель, что станет поддерживающим фактором для роста российской экономики в текущем году. Такая оценка содержится в обновленном докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"Банк России сохранил видение относительно динамики нефтяных цен до конца 2017 года и в среднесрочной перспективе. Как и в базовом сценарии июньского доклада, предполагается сохранение цены на нефть марки Urals вблизи текущих значений до конца года и формирование ее среднегодового уровня около $50 за баррель. Динамика цен на нефть останется фактором, поддерживающим рост российской экономики до конца 2017 года", - отмечает регулятор.

По оценке ЦБ, позитивные и негативные факторы, действовавшие на сырьевых рынках и в мировой экономике с июня до первой половины сентября, в целом компенсировали друг друга.

При этом регулятор повысил прогноз по средней стоимости Urals с $42 до $44 за баррель и улучшил прогноз по среднегодовой стоимости с $55 до $56 за баррель в базовом сценарии на 2018 год.

Также ЦБ прогнозирует снижение цен на нефть до $40 за баррель в течение второго квартала 2018 года и их сохранение на данном уровне в 2019-2020 годах.

Рост ВВП

Банк России в рисковом сценарии не исключает роста ВВП страны на 1,5-2% только в 2020 году, в базовом сценарии этот рост может быть достигнут уже в 2017 году, говорится в докладе.

"Наряду с увеличением стоимости импорта оборудования и потребительских товаров, ухудшение условий внешних заимствований для компаний окажет негативное влияние на инвестиционный и потребительский спрос в российской экономике. В результате темпы экономического роста будут заметно замедляться до середины следующего года и в среднесрочной перспективе сложатся существенно ниже, чем в базовом сценарии", - отмечает ЦБ.

Таким образом, годовой прирост ВВП может приблизиться к потенциальному уровню в 1,5-2% только в 2020 году и в дальнейшем будет определяться структурными факторами, говорится в докладе.

Рисковый сценарий описывает развитие ситуации в российской экономике в условиях заметного ухудшения внешнего фона. Основными факторами формирования внешних условий в данном сценарии будут существенное снижение цен на нефть и ослабление глобального спроса.

В частности, сценарий предусматривает стоимость нефти на уровне около $25 за баррель к середине 2018 года, которая останется на этом уровне в среднесрочной перспективе.

"В случае реализации рискового сценария не исключено проведение более жесткой денежно-кредитной политики", - отмечается в докладе.

Кроме того, при возникновении признаков дисбаланса на отдельных сегментах рынка регулятор будет нивелировать их при помощи мер макропруденциальной политики, способствуя поддержанию ценовой и финансовой стабильности в российской экономике.

Прогноз по оттоку капитала из РФ в 2017 году

Банк России понизил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2017 году до $17 млрд с $19 млрд. Прогноз в 2018 году снижен до $10 млрд с $11 млрд, в 2019-2020 годах - до $10 млрд с $14 млрд.

"При более существенном по сравнению с импортом приросте экспорта в 2017 году положительное сальдо текущего счета расширится до $30 млрд. Однако в 2018-2019 годах его состояние заметно ухудшится за счет сокращения экспорта товаров на фоне снижения среднегодовых цен на энергоносители при незначительном увеличении импорта", - отмечается в материалах ЦБ.

В 2020 году при сохранении стоимости нефти в $40 за баррель в реальном выражении профицит текущего счета платежного баланса РФ стабилизируется на уровне $4 млрд. Параллельно с сокращением профицита текущего счета уменьшится и чистый вывоз капитала частным сектором с $17 млрд в 2017 году до $10 млрд в 2018-2020 годах, говорится в докладе.

При этом, по оценкам ЦБ, замедление роста отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору, как ожидается, произойдет в первую очередь за счет менее интенсивного по сравнению с предыдущими годами сокращения иностранных обязательств в 2017-2018 годах.

"По сравнению с предыдущим докладом прогноз отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору понижен на всем прогнозном горизонте. На фоне меньших прогнозируемых поступлений по текущему счету российский частный сектор будет располагать менее существенными средствами для приобретения иностранных активов", - говорится в докладе.

Интерес инвесторов к российским активами

Банк России в рисковом сценарии не исключает некоторого снижения интереса инвесторов к российским активам и увеличения отрицательного сальдо финансового счета по сравнению с базовым сценарием, говорится в обновленном докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"Ухудшение внешних условий будет способствовать повышению премии за риск для России, а также будет сопровождаться давлением на рубль в сторону ослабления. В этих условиях возможно некоторое снижение интереса инвесторов к российским активам и увеличение отрицательного сальдо финансового счета по сравнению с базовым сценарием", - говорится в документе.

Рисковый сценарий описывает развитие ситуации в российской экономике в условиях заметного ухудшения внешнего фона. Основными факторами формирования внешних условий в данном сценарии будут существенное снижение цен на нефть и ослабление глобального спроса.

Основными рисками, которые могут повлечь за собой удешевление нефти, являются: опережающий рост предложения на рынке в связи со снижением вероятности продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК+; быстрое и существенное увеличение экспорта нефти из Ливии и Нигерии; расширение добычи в США. Также значимым риском остается замедление роста экономики Китая и его спроса на энергоносители.

"В результате цена на нефть сложится на уровне около $25 за баррель к середине 2018 года, что ослабит положительный эффект от участия в соглашении по ограничению добычи экспортеров нефти и ослабит их стимулы к дальнейшему продлению соглашения", - поясняет ЦБ.

Вышеперечисленные факторы будут препятствовать восстановлению нефтяных цен, в результате чего они стабилизируются вблизи $25 за баррель в среднесрочной перспективе, отмечает регулятор.

Темп роста кредитования экономики в 2017 году

Банк России понизил прогноз по темпу роста кредитования экономики со стороны банковского сектора в 2017 году до 3-5% с 5-7% по июньскому прогнозу. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Согласно базовому прогнозу Банка России, темп прироста кредита экономике со стороны банковского сектора в 2017 году составит 3-5%, что несколько ниже прогноза, опубликованного в предыдущем докладе. В дальнейшем на фоне постепенного восстановления реальных доходов ожидается расширение кредитной активности годовым темпом 5-7% в 2018 году и 7-10% в 2019-2020 годах, что соответствует прогнозу, опубликованному в июньском докладе", - говорится в документе ЦБ РФ.

Увеличение кредитования экономики, по оценкам ЦБ РФ, будет вносить основной положительный вклад в рост денежной массы в национальном определении.

Расходы бюджета на повышение МРОТ

Cовокупные бюджетные ассигнования на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России составят ежегодно около 50-100 млрд рублей в 2018-2020 годах, говорится в докладе ЦБ.

"Постепенное повышение МРОТ и доведение его до уровня прожиточного минимума в 2018-2020 годах коснется изменения отдельных социальных пособий и параметров оплаты труда в бюджетном секторе. По оценкам Банка России, совокупные ассигнования бюджетной системы на проведение данных мероприятий составят около 50-100 млрд рублей в 2018-2020 годах ежегодно, что не окажет значимого влияния на инфляцию", - отмечает регулятор.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85%, а в 2019 году уравнять их.

В настоящее время МРОТ составляет 7,8 тыс. рублей при прожиточном минимуме в 9,889 тыс. рублей в месяц.