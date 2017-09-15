Силуанов: разница в оценках экономики РФ между рынком и агентствами сойдет на нет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Разночтения в оценках инвестиционного рейтинга РФ между участниками рынка и агентствами постепенно сойдут на нет при улучшении ситуации в российской экономике, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя действия международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

"Рейтинговые агентства пока придерживаются консервативного подхода к оценке нашей экономики. Однако сами иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, в наши ценные бумаги и валюту, несмотря на неивестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум", - отметил Силуанов.

При этом он подчеркнул, что "разночтения в оценках между инвестиционными сообществом и рейтинговыми агентствами не могут быть устойчивыми и по мере укрепления положительных трендов в российской экономике сойдут на нет".

Ранее в пятницу S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом. По данным агентства положительный прогноз означает, что рейтинги по России могут быть повышены, если восстановление экономики продолжится, а ВВП на душу населения достигнет показателей, сопоставимых со странами с аналогичными уровнями развития.