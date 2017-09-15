Силуанов: разница в оценках экономики РФ между рынком и агентствами сойдет на нет

Головкин проведет защиту трех титулов чемпиона мира по боксу против АльваресаСпорт 16 сентября, 0:31
Карен Хачанов победил венгра Балажа в матче Кубка Дэвиса по теннисуСпорт 16 сентября, 0:22
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООНПолитика 16 сентября, 0:20
Базаревич: сборной России на Евробаскете-2017 можно гордитьсяСпорт 16 сентября, 0:19
Небензя призвал США выполнить свою часть резолюции СБ ООН по КНДРПолитика 16 сентября, 0:11
Совбез ООН осудил "провокационный" пуск ракеты КНДРМеждународная панорама 16 сентября, 0:06
Шестая "Астана" увенчалась деэскалацией в сирийском ИдлибеМеждународная панорама 16 сентября, 0:02
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссииКосмос 15 сентября, 23:56
Мозгов: российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербамиСпорт 15 сентября, 23:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Разночтения в оценках инвестиционного рейтинга РФ между участниками рынка и агентствами постепенно сойдут на нет при улучшении ситуации в российской экономике, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя действия международного рейтингового агентства Standard & Poor's.
"Рейтинговые агентства пока придерживаются консервативного подхода к оценке нашей экономики. Однако сами иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, в наши ценные бумаги и валюту, несмотря на неивестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум", - отметил Силуанов.
При этом он подчеркнул, что "разночтения в оценках между инвестиционными сообществом и рейтинговыми агентствами не могут быть устойчивыми и по мере укрепления положительных трендов в российской экономике сойдут на нет".
Ранее в пятницу S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом. По данным агентства положительный прогноз означает, что рейтинги по России могут быть повышены, если восстановление экономики продолжится, а ВВП на душу населения достигнет показателей, сопоставимых со странами с аналогичными уровнями развития.