Власти Москвы предложили кредиторам банкротящейся группы "Настюша" достроить ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы предложили кредиторам группы компаний "Настюша", застройщика жилищных комплексов "Царицыно-1" и "Царицыно-2", рассмотреть модель возобновления строительства этих объектов, несмотря на запуск процедуры банкротства компании. Об этом ТАСС сообщила представитель Москомстройинвеста Татьяна Косарева.

"Несмотря на то что процедура банкротства [застройщика - структур группы "Настюша"] ведется, 11 сентября состоялся суд, вернувший дело на повторное рассмотрение... мы ведем переговоры с кредиторами... о механизме завершения строительства объекта", - сказала она.

По ее словам, 12 сентября состоялась разъяснительная встреча руководства Москомстройинвеста с инициативной группой (из шести человек - прим. ТАСС) дольщиков этих ЖК, о которой ранее прессе не сообщалось. Как рассказала Косарева, представители комитета объяснили, что в соответствии с законом о долевом строительстве возможны два варианта решения проблемы. Первый - через банкротство застройщика, после завершения которого можно будет продолжить работы на объекте, на этом сценарии настаивают кредитор и подрядчик - Промсвязьбанк и "Стратегия" ("дочка" ГК "Интеко"). Второй вариант - более сложный, но именно его власти предлагают рассмотреть кредиторам: возобновить строительство силами кредитора и действующего подрядчика, не дожидаясь завершения процедуры банкротства.

Глава группы компаний "Настюша" Игорь Пинкевич 31 августа заявил, что нашел инвестора, готового вложить 62 млрд рублей в достройку жилых комплексов, однако не уточнил, о какой организации идет речь.

Пикет дольщиков

В субботу дольщики ЖК "Царицыно" разбили возле недостроя палаточный городок. Соответствующая информация размещена в группе дольщиков "ВКонтакте". На фотографиях, которые опубликованы в группе, видно, что в акции принимают участие около 15 человек.

В пресс-службе департамента безопасности Москвы ТАСС сообщили, что данная акция не проходила согласование с мэрией.

О долгострое в Царицыно

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (компания группы "Настюша" - прим. ТАСС) обязался сдать объект в 2012 году.

Глава группы Пинкевич 20 августа 2017 года был арестован Тверским судом Москвы до 12 октября по подозрению в мошенничестве при строительстве жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства жилых комплексов. В самой "Настюше" прошли обыски.

Зерновая компания "Настюша" была основана в 1992 году. Группа компаний занимается продовольственным бизнесом. В частности, она является крупнейшим столичным поставщиком хлеба - обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Ей принадлежат восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.

Первую очередь девелоперского проекта компания ввела в эксплуатацию с задержками, а вторая и третья очереди до сих пор не достроены. Первая очередь проекта насчитывает 420 тыс. кв. м, вторая - около 500 тыс. кв. м.