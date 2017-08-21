Ситуация вокруг ЖК "Царицыно": инвестор арестован, но дольщики получат квартиры

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Дольщики ЖК "Царицыно" "рано или поздно" получат свои квартиры, несмотря на арест главы московского комбината хлебопродуктов "Настюша", Игоря Пинкевича, являющегося застройщиком жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Такое мнение высказал ТАСС в понедельник советник по коммуникациям ГК "Настюша" Арсений Меситов, отметив, что ситуация, связанная с компанией не должна повлиять на получение квартир дольщиками.
"Рано или поздно они все получат свои квартиры, факт. Поскольку у них всех на руках есть договоры долевого участия, они защищены законодательством. Напомню, что ЖК "Царицыно" уже готов, а ЖК "Царицыно-2" находится в высокой степени готовности (40% строительства завершено). Компания намерена отстаивать свои интересы", - сказал Меситов.
Проект начался еще в 2006 году, однако сроки ввода корпусов со стороны застройщика неоднократно переносились, что побудило дольщиков к массовым жалобам. Несколько инвесторов изъявили желание взять на себя обязательства по завершению строительства проблемного долгостроя.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда, Игорь Пинкевич арестован до 12 октября 2017 года по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".
"19 августа Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Пинкевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ на срок до 12 октября", - сказали в пресс-службе.
В самой компанией ТАСС заявили, что причиной задержки строительства послужили экономический кризис и затягивание разрешительной документации со стороны профильных органов.
"Компания брала огромные кредиты из-за взятых на себя социальных обязательств перед правительством Москвы по строительству жилого фонда. Но когда средства на строительство были найдены, ввод жилья в эксплуатацию был вновь отложен из-за затягивания чиновниками выдачи разрешительной документации", - пояснил представитель компании "Настюша".
Он добавил, что помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников. Кроме того, компания обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову.
Девелоперский проект на территории Московского комбината хлебопродуктов площадью 26 га "Настюша" начала в 2006 году. Первую очередь проекта компания ввела в эксплуатацию с задержками, а вторая и третья очереди до сих пор не достроены. "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.
Официальными комментариями от Главного следственного управления МВД по Москве по поводу задержки Пинкевича ТАСС пока не располагает. Однако по словам источника агентства, знакомого с ситуацией, данное ведомство уже возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Как заявил источник, по данным следствия, "руководством компании-застройщика ЖК "Царицыно" - Московского комбината хлебопродуктов - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная". В результате обманутыми оказались более 6 тыс. граждан.
В это же время обманутые дольщики начали массово подавать заявления на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием вмешаться в ход уголовного дела, которое было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве. Официальные представители СК заявили, что Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, и в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.
Борис Титов в понедельник сообщил журналистам, что намерен разобраться с ситуацией ареста Игоря Пинкевича.
"История Игоря Пинкевича требует разбирательства, но что сразу бросается в глаза - так это то, что к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При том, что пункт 1.1 статьи 108 УПК ограничивает применение такой меры по "предпринимательским" статьям - если, конечно, бизнесмен не демонстрирует явного стремления скрыться от правосудия. А судя по тому, что Пинкевича взяли в больнице, бежать он не собирался. Будем разбираться", - сказал он журналистам.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Москомстройинвеста, представители компании СК "Стратегия" (входит в ГК "Интеко") заинтересовались условиями участия в застройке жилых кварталов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".
"Компания "Стратегия", которая является "дочкой" "Интеко" заинтересовалась данным проектом (ЖК "Царицыно"), велись переговоры. Но смена девелопера возможна, только если нынешний инвестор даст свое согласие на смену", - сообщил представитель пресс-службы.
Представитель "Интеко" в разговоре с корреспондентом ТАСС подтвердил заинтересованность компании в завершении строительства ЖК "Царицыно".
В свою очередь, представители Промсвязьбанка заявили о готовности профинансировать застройку ЖК "Царицыно" в целях соблюдения интересов дольщиков и города в целом.
"ГВСУ (строительная компания ГВСУ "Центр" - прим. ТАСС) как изначальный генподрядчик застройки ЖК "Царицыно" выкупило задолженность компании перед Промсвязьбанком и готово достроить жилищный комплекс. Промсвязьбанк как финансовый партнер готов профинансировать эту застройку в целях соблюдения интересов дольщиков и города Москвы", - сказали в банке.