ГК "Настюша" обещает, что дольщики ЖК "Царицыно" получат квартиры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Дольщики ЖК "Царицыно" получат свои квартиры, несмотря на ситуацию с группой компаний "Настюша", заявил ТАСС советник по коммуникациям ГК "Настюша" Арсений Меситов.

"Рано или поздно они все получат свои квартиры, факт. Поскольку у них всех на руках есть договоры долевого участия (ДДУ), они защищены законодательством. Напомню, что ЖК "Царицыно" уже готов, а ЖК "Царицыно-2" находится в высокой степени готовности (40% строительства завершено). Компания намерена отстаивать свои интересы", - сказал Меситов.

Он также отметил, что компания обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам предпринимателей. "Компания обратилась к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой разобраться в ситуации относительно ареста главы компании Игоря Пинкевича. Сейчас основной вопрос - это вопрос того, как будет складываться его самочувствие", - сказал представитель компании.

Глава группы компаний "Настюша" 20 августа был арестован Тверским судом Москвы до 12 октября по подозрению в мошенничестве при строительстве жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства этих ЖК. В самой "Настюше" прошли обыски.

Девелоперский проект на территории Московского комбината хлебопродуктов площадью 26 га "Настюша" начала в 2006 году. Первую очередь проекта компания ввела в эксплуатацию с задержками, а вторая и третья очереди до сих пор не достроены.

Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.