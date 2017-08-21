ГК "Настюша" обещает, что дольщики ЖК "Царицыно" получат квартиры

Премьеру фильма "Матильда" перенесли на конец октябряКультура 21 августа, 18:08
CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА БалахничеваСпорт 21 августа, 18:03
Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если даст гарантии строительства ареныСпорт 21 августа, 18:00
СМИ: полиция застрелила мужчину с поясом смертника неподалеку от БарселоныМеждународная панорама 21 августа, 17:57
СМИ: задержан устроитель теракта в БарселонеМеждународная панорама 21 августа, 17:42
Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации ТрампаМеждународная панорама 21 августа, 17:40
Умер британский писатель-фантаст Брайан ОлдиссКультура 21 августа, 17:33
Пассажиропоток аэропорта Рига в январе-июле 2017 г. вырос на 10%Транспорт 21 августа, 17:28
Тренер: ЧМ в Бирмингеме станет для легкоатлетки Ласицкене главным стартом зимнего сезонаСпорт 21 августа, 17:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Дольщики ЖК "Царицыно" получат свои квартиры, несмотря на ситуацию с группой компаний "Настюша", заявил ТАСС советник по коммуникациям ГК "Настюша" Арсений Меситов.
"Рано или поздно они все получат свои квартиры, факт. Поскольку у них всех на руках есть договоры долевого участия (ДДУ), они защищены законодательством. Напомню, что ЖК "Царицыно" уже готов, а ЖК "Царицыно-2" находится в высокой степени готовности (40% строительства завершено). Компания намерена отстаивать свои интересы", - сказал Меситов.
Он также отметил, что компания обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам предпринимателей. "Компания обратилась к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой разобраться в ситуации относительно ареста главы компании Игоря Пинкевича. Сейчас основной вопрос - это вопрос того, как будет складываться его самочувствие", - сказал представитель компании.
Глава группы компаний "Настюша" 20 августа был арестован Тверским судом Москвы до 12 октября по подозрению в мошенничестве при строительстве жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства этих ЖК. В самой "Настюше" прошли обыски.
Девелоперский проект на территории Московского комбината хлебопродуктов площадью 26 га "Настюша" начала в 2006 году. Первую очередь проекта компания ввела в эксплуатацию с задержками, а вторая и третья очереди до сих пор не достроены.
Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.