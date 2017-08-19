Глава СКР Александр Бастрыкин встретится с дольщиками ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать личный прием группы дольщиков московского жилищного комплекса "Царицыно". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В связи с многочисленными обращениями граждан Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам организовать ему личный прием инициативной группы дольщиков ЖК "Царицыно", - сообщила Петренко.

В СМИ была опубликована информация, что обманутые дольщики обратились в различные правоохранительные органы с целью привлечь внимание к их проблеме.

Петренко отметила, что несмотря на то, что расследованием уголовного дела занимаются органы внутренних дел, Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, и в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.