"Роснефть" и Иракский Курдистан подпишут соглашение о строительстве газопроводов

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует до конца 2017 года подписать соглашение с правительством Иракского Курдистана о финансировании строительства газопроводной инфраструктуры в регионе. Об этом говорится в сообщении российской компании.
"Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту будет подписано до конца года", - отмечается в пресс-релизе.
Инвестиции в проект газовой инфраструктуры будут осуществлены по схеме BOOT (Build-Own-Operate-Transfer: строительство, владение, эксплуатация, передача). Вложенные средства будут возвращаться за счет тарифных сборов и согласованной нормы прибыли.
Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объеме 30 млрд кубометров в год в дополнение к поставкам основным внутренним потребителям.
Курдистанский региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок. Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 году, а с 2020 года начало экспортных поставок газа.
"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали в этом году Петербургского международного экономического форума ряд соглашений о расширении сотрудничества. В соответствии с одним из документов, "Роснефть" получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой на территории Иракского Курдистана - мощностью 700 тыс. баррелей в сутки.