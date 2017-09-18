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"Роснефть" и Иракский Курдистан подпишут соглашение о строительстве газопроводов

Экономика и бизнес
18 сентября, 11:48 UTC+3 МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Как ожидается, отдельное соглашение по данному проекту будет подписано до конца 2017 года, отметили в российской компании

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует до конца 2017 года подписать соглашение с правительством Иракского Курдистана о финансировании строительства газопроводной инфраструктуры в регионе. Об этом говорится в сообщении российской компании.

"Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту будет подписано до конца года", - отмечается в пресс-релизе.

Инвестиции в проект газовой инфраструктуры будут осуществлены по схеме BOOT (Build-Own-Operate-Transfer: строительство, владение, эксплуатация, передача). Вложенные средства будут возвращаться за счет тарифных сборов и согласованной нормы прибыли.

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Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объеме 30 млрд кубометров в год в дополнение к поставкам основным внутренним потребителям.

Курдистанский региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок. Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 году, а с 2020 года начало экспортных поставок газа.

"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали в этом году Петербургского международного экономического форума ряд соглашений о расширении сотрудничества. В соответствии с одним из документов, "Роснефть" получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой на территории Иракского Курдистана - мощностью 700 тыс. баррелей в сутки.

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