Минфин при планировании бюджета не предусматривает в 2018-2020 гг. повышения налогов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин при формировании проекта федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы не предусматривает повышения налогов, но рассчитывает на рост поступлений за счет улучшения их администрирования. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"С точки зрения налогов мы не предусматриваем какого-то увеличения нагрузки налоговой, наоборот, мы говорим о необходимости повышения сборов за счет лучшего администрирования. Это связано и с внедрением новых систем администрирования, таких как внедрение контрольно-кассовой техники, маркировки, как улучшение прослеживаемости товаров и, соответственно, уплата налогов на каждой ступени передела продукции, это лучшее взаимодействие между Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой. Это уже дает определенные плюсы в бюджет", - сказал глава Минфина.

По его словам, это также дает возможность улучшать конкуренцию, поскольку в ином случае уклоняющие от уплаты налогов предприятия находятся в более привилегированном положении, чем те, кто честно выполняет налоговое законодательство.

Силуанов указал, что российские власти намерены реализовать ряд мер в данной сфере. "Это и улучшение администрирования, в первую очередь НДС, это и улучшение сбора налогов, и уменьшение контрафактной продукции в части продажи, реализации алкогольной продукции - кстати, есть значительный резерв в этой части. Здесь и обложение интернет-торговли, и предложения по части других налогов", - перечислил министр.

При этом он подчеркнул, что правительство будет последовательно придерживаться планов по сокращению расходования резервов. "Мы снижаем траты тех резервов, без которых в последние годы не обходились. Резервный фонд не бесконечный, и 2018 год должен стать последним годом, когда мы тратим те "подушки безопасности", которые мы копили. Начиная с 2019 года мы перестаем использовать резервы, по сути дела, переходим к сбалансированному бюджету", - сказал глава Минфина.