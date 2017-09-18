Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин при планировании бюджета не предусматривает в 2018-2020 гг. повышения налогов

Экономика и бизнес
18 сентября, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

При этом ведомство ожидает увеличения поступлений за счет администрирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин при формировании проекта федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы не предусматривает повышения налогов, но рассчитывает на рост поступлений за счет улучшения их администрирования. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"С точки зрения налогов мы не предусматриваем какого-то увеличения нагрузки налоговой, наоборот, мы говорим о необходимости повышения сборов за счет лучшего администрирования. Это связано и с внедрением новых систем администрирования, таких как внедрение контрольно-кассовой техники, маркировки, как улучшение прослеживаемости товаров и, соответственно, уплата налогов на каждой ступени передела продукции, это лучшее взаимодействие между Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой. Это уже дает определенные плюсы в бюджет", - сказал глава Минфина.

Смотрите также

Медведев: власти дадут регионам больше возможности зарабатывать деньги

Замглавы Минфина: изменения в налоговой системе РФ могут произойти не ранее 2018 года

По его словам, это также дает возможность улучшать конкуренцию, поскольку в ином случае уклоняющие от уплаты налогов предприятия находятся в более привилегированном положении, чем те, кто честно выполняет налоговое законодательство.

Силуанов указал, что российские власти намерены реализовать ряд мер в данной сфере. "Это и улучшение администрирования, в первую очередь НДС, это и улучшение сбора налогов, и уменьшение контрафактной продукции в части продажи, реализации алкогольной продукции - кстати, есть значительный резерв в этой части. Здесь и обложение интернет-торговли, и предложения по части других налогов", - перечислил министр.

При этом он подчеркнул, что правительство будет последовательно придерживаться планов по сокращению расходования резервов. "Мы снижаем траты тех резервов, без которых в последние годы не обходились. Резервный фонд не бесконечный, и 2018 год должен стать последним годом, когда мы тратим те "подушки безопасности", которые мы копили. Начиная с 2019 года мы перестаем использовать резервы, по сути дела, переходим к сбалансированному бюджету", - сказал глава Минфина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года
2
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
3
Биография Зураба Соткилавы
4
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
5
Умер оперный певец Зураб Соткилава
6
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
7
Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в портах с 1 января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама