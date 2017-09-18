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Медведев: власти дадут регионам больше возможности зарабатывать деньги

Экономика и бизнес
18 сентября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что для регионов с высокой долговой нагрузкой разработают отдельные программы финансового оздоровления

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что государство продолжит помогать региональным бюджетам.

"В региональных и местных бюджетах должно быть достаточно денег, чтобы выполнять социальные обязательства, развивать экономику. Для этого мы будем и дальше модернизировать межбюджетные отношения, делать региональные бюджеты более сбалансированными и давать регионам больше возможностей самим зарабатывать деньги", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

По его словам, власти "продолжат выделять дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, гранты за успехи в развитии собственного налогового потенциала, тем более, что регионы получают больше полномочий в налоговых вопросах". "Для регионов с высокой долговой нагрузкой будут разработаны отдельные программы финансового оздоровления", - подчеркнул Медведев.

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