Медведев: власти дадут регионам больше возможности зарабатывать деньги

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что государство продолжит помогать региональным бюджетам.
"В региональных и местных бюджетах должно быть достаточно денег, чтобы выполнять социальные обязательства, развивать экономику. Для этого мы будем и дальше модернизировать межбюджетные отношения, делать региональные бюджеты более сбалансированными и давать регионам больше возможностей самим зарабатывать деньги", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.
По его словам, власти "продолжат выделять дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, гранты за успехи в развитии собственного налогового потенциала, тем более, что регионы получают больше полномочий в налоговых вопросах". "Для регионов с высокой долговой нагрузкой будут разработаны отдельные программы финансового оздоровления", - подчеркнул Медведев.