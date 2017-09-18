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Инвестиции в нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке превысят 3 трлн рублей

Экономика и бизнес
18 сентября, 18:53 UTC+3 ТАСС

Реализация проектов в четырех регионах округа позволит создать порядка 14 тыс. новых рабочих мест

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ТАСС, 18 сентября. Совокупные инвестиции в нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке составят более 3 триллионов рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"Совокупные инвестиции в нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке России составят более 3 трлн рублей. Планируется, что реализация данных проектов в четырех дальневосточных регионах позволит создать порядка 14 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Некоторые проекты уже начали реализовывать, срок реализации остальных - от трех до пяти лет, уточнили в Минвостокразвития.

Как отметили в пресс-службе, в Дальневосточном федеральном округе для реализации проектов в этой отрасли есть конкурентные преимущества: это сырьевая база (на Дальнем Востоке сконцентрировано 27% запасов газа и 17% запасов нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе), низкие операционные издержки, выход к морским портам, близость к крупным рынкам АТР (Китай, Япония и Корея - прим. ТАСС), которые в год покупают химической продукции на 200 млрд долларов. Кроме того, по господдержке возможно строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств и создание специализированных территорий опережающего развития.

"В долгосрочной перспективе рост спроса на продукцию нефтегазохимии будет превышать рост ВВП. Основным драйвером спроса являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - цитируют в пресс-службе директора инвестиционного департамента Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Михаила Славкова.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке инвесторы заявили о реализации порядка 11 крупных проектов по переработке нефти и газа. По словам Славкова, инвестпроекты условно распределились по группам: в Амурской области, в Приморском крае, а также в Якутии.

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