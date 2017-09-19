Минфин РФ против снижения НДС на плоды и ягоды до 10%

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин России выступает против снижения НДС на плоды и ягоды до 10%, о котором просит Минсельхоз. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.
"Я против, потому что непонятно, зачем. Это не предмет первой необходимости, цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС, вся прибыль уйдет другим участникам рынка", - сказал Трунин, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что есть большая доля импорта в яблоках и грушах.