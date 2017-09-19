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Минфин РФ против снижения НДС на плоды и ягоды до 10%

Экономика и бизнес
19 сентября, 11:48 UTC+3

Замглавы ведомства Илья Трунин отметил, что эти продукты не являются предметом первой необходимости, а цены в магазинах не реагируют на снижение налога

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин России выступает против снижения НДС на плоды и ягоды до 10%, о котором просит Минсельхоз. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Я против, потому что непонятно, зачем. Это не предмет первой необходимости, цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС, вся прибыль уйдет другим участникам рынка", - сказал Трунин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что есть большая доля импорта в яблоках и грушах.

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Трунин, Илья Вячеславович
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