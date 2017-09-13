Глава Минсельхоза РФ предложил снизить НДС на продажу плодов, ягод и винограда

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Налог на добавленную стоимость (НДС) на продажу плодов, ягод и винограда необходимо снизить с 18% до 10%. Такое предложение озвучил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе правительственного часа в Госдуме.
"Снижение НДС с 18% до 10% на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства", - сказал глава Минсельхоза.