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Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone

Экономика и бизнес
19 сентября, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В частности, в обновленной панели Dock для iPad можно получить быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple выпустила во вторник новую операционную систему iOS 11 для своих мобильных устройств. Как сообщается в пресс-релизе компании, она стала доступна для пользователей iPad и iPhone во всем мире, в том числе и в России.

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В частности, в обновленной панели Dock для iPad можно получить быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана. Стало возможным работать с несколькими приложениями не только в режиме Split View, но и в Slide Over. Также в iOS 11 появилось новое приложение "Файлы", в котором можно открывать и упорядочивать файлы, где бы они ни хранились: на самом устройстве или в облаке.

В портретном режиме стала использоваться оптическая стабилизация изображения, вспышка True Tone и HDR. Новые эффекты "Петля" и "Маятник" смогут превратить снимки, сделанные в режиме Live Photo, в зацикленные ролики, а длинная выдержка поможет добиться интересных эффектов при съемке движения.

Новая версия iOS поможет водителям сосредоточиться на дороге, автоматически включая режим "Не беспокоить" во время вождения. Регистрируя движение автомобиля или подключение Bluetooth, телефон будет распознавать, когда владелец находится за рулем, и автоматически отключать отображение уведомлений на экране мобильного устройства. При этом можно настроить автоматические ответы избранным контактам, а также недавно звонившим абонентам.

12 сентября Apple представила новое поколение телефонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также смартфон премиум-класса iPhone X, приуроченный к десятой годовщине выхода первого в 2007 году.

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