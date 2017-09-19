Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone

Нетаньяху потребовал изменить или отменить соглашение по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 19 сентября, 22:29
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООНМеждународная панорама 19 сентября, 21:56
От мэрии до цирка: очередная волна ложных "минирований" прокатилась по РоссииПроисшествия 19 сентября, 21:50
Минфин РФ не рассчитывает на возврат Украиной $3 млрд до решения Апелляционного судаЭкономика и бизнес 19 сентября, 21:38
Минюст сожалеет, что ЕСПЧ не прислушался к доводам России по делу пострадавших в БесланеПолитика 19 сентября, 21:37
Шелковица, посаженная Петром I в Лондоне, вошла в короткий список конкурса "Дерево года"Общество 19 сентября, 21:35
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента ЛитвыПолитика 19 сентября, 21:34
Брюссель может быть исключен из числа городов - хозяев ЧЕ-2020 по футболуСпорт 19 сентября, 21:32
Гамба: все призеры чемпионата России по дзюдо выступят на международных турнирахСпорт 19 сентября, 21:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple выпустила во вторник новую операционную систему iOS 11 для своих мобильных устройств. Как сообщается в пресс-релизе компании, она стала доступна для пользователей iPad и iPhone во всем мире, в том числе и в России.
В частности, в обновленной панели Dock для iPad можно получить быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана. Стало возможным работать с несколькими приложениями не только в режиме Split View, но и в Slide Over. Также в iOS 11 появилось новое приложение "Файлы", в котором можно открывать и упорядочивать файлы, где бы они ни хранились: на самом устройстве или в облаке.
В портретном режиме стала использоваться оптическая стабилизация изображения, вспышка True Tone и HDR. Новые эффекты "Петля" и "Маятник" смогут превратить снимки, сделанные в режиме Live Photo, в зацикленные ролики, а длинная выдержка поможет добиться интересных эффектов при съемке движения.
Новая версия iOS поможет водителям сосредоточиться на дороге, автоматически включая режим "Не беспокоить" во время вождения. Регистрируя движение автомобиля или подключение Bluetooth, телефон будет распознавать, когда владелец находится за рулем, и автоматически отключать отображение уведомлений на экране мобильного устройства. При этом можно настроить автоматические ответы избранным контактам, а также недавно звонившим абонентам.
12 сентября Apple представила новое поколение телефонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также смартфон премиум-класса iPhone X, приуроченный к десятой годовщине выхода первого в 2007 году.