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Минфин предлагает пятикратно повысить цену ОСАГО за вождение в пьяном виде

Экономика и бизнес
20 сентября, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По словам замминистра финансов, точный коэффициент повышения цены еще обсуждается

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ обсуждает введение пятикратного повышающего коэффициента цены ОСАГО для "пьяных водителей" в рамках предлагаемой министерством реформы ОСАГО. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

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"Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае, если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в том роде", - сказал он.

Ранее Минфин опубликовал для публичного обсуждения проект поправок в страховое законодательство, предусматривающий введение дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, а также разделение полисов ОСАГО на три вида - с лимитом 400-500 тыс. рублей, 1 млн рублей и 2 млн рублей.

По словам Моисеева, полисы с лимитом в 1-2 млн руб. не будут навязываться ни страховым компаниям, ни потребителям, поскольку стоимость такого полиса может достигать 25 тыс. руб.

"Понимая, что в случае увеличения лимита для всех стоимость (ОСАГО) пропорционально вырастет, мы ни в коем случае не хотим сейчас поднимать этот лимит - 400 и 500 тыс. для всех. Хотя, конечно, надо сказать. что в страхованиях аналогичных - страхование перевозчиков - у нас лимит уже намного выше - там лимит 2 млн (руб.). Мы понимаем, что средний полис ОСАГО и так уже стоит 8-20 тыс., и если мы сделаем 1 и 2 млн, то он будет соответственно стоить 25 тыс. Таких планов [делать такой вариант полиса обязательным] нет, категорически нет", - сказал он.

Установка телематического оборудования, по словам Моисеева, также будет добровольной. "Это наша мечта, мы, конечно, не будем заставлять граждан и предпринимателей 6 тыс. рублей тратить на установку. Массовое установление фото-, видеофиксации дает возможность выстраивать big data по манере вождения", - отметил он.

Три вида полисов

Как и в предыдущей версии законопроекта, разработанной осенью 2016 года, Минфин по-прежнему предлагает разделить полисы ОСАГО на три вида: с лимитом 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс. рублей за вред имуществу (как сейчас); 1 млн рублей за вред жизни и здоровью и 1 млн рублей за вред имуществу; 2 млн рублей за вред жизни и здоровью и 2 млн рублей за вред имуществу.

При этом страховая сумма будет определяться также по соглашению страховщика и клиента (предыдущая версия предполагала, что страховщик не вправе отказать клиенту в выбранных условиях и навязывать свой вариант).

"Страховщик не сможет отказать только в продаже полиса на минимальную страховую сумму (публичный договор), остальные варианты будут добровольными как для страховщика, так и для клиента", - пояснил ТАСС один из участников обсуждения законопроекта.

Кроме того, Минфин предлагает ввести в ОСАГО несколько дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, которые смогут определять сами страховщики. Это характеристики вождения водителя, которые будут определяться с помощью телематических устройств, число серьезных нарушений водителем ПДД - проезд на красный свет, управление машиной в пьяном виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч. Также страховщики смогут менять стоимость полиса, если страхователь выберет повышенную страховую сумму или предоставит недостоверные сведения для заключения договора.

Методику расчета цены полиса страховщики будут обязаны публиковать на своем сайте. Максимальная цена ОСАГО не должна будет превышать трехкратного размера базовой ставки, установленной ЦБ РФ (сейчас - 3432-4118 руб.)

Эти коэффициенты предлагается ввести в дополнение к существующим, которые устанавливаются Центральным банком - по стажу и возрасту водителя, территории, коэффициенту по аварийности и т.д.

Как сообщалось ранее, в Минфине рассчитывают, что предлагаемые поправки станут первым шагом по освобождению ОСАГО от госрегулирования (сейчас цены на полисы регулируются Банком России).

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Персоны
Моисеев, Алексей Владимирович
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