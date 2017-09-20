"Ведомости": РЖД снизили стоимость проезда в бизнес-классе "Сапсана" в 1,5-2 раза

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизило стоимость проезда в бизнес-классе скоростных поездов "Сапсан" в 1,5-2 раза, сообщает газета "Ведомости".

Теперь цена билетов в бизнес-класс будет привязана к тарифу в экономе и будет дороже всего на 1251,5 рублей.

По словам представителя монополии, целью маркетинговых инициатив РЖД является наращивание пассажиропотока поездами "Сапсан", хоть и в целом популярность поездов и так растет. За январь-август 2017 г. перевозки "Сапсанами" выросли на 8,2%, до 3,3 млн пассажиров, отмечается в публикации. Представитель РЖД говорит, что заполняемость кресел в эконом-классе составляет 100%, в бизнес-классе - 88%.

Согласно расчетам "Ведомостей", ежемесячная выручка РЖД, вероятно, упадет с 362 млн до 290 млн рублей.

Наращивание пассажиропотока может произойти за счет пассажиров эконом-класса или авиакомпаний, которые выбирают перелет бизнес-классом, считает один из собеседников газеты. Среди преимуществ поездки в поезде он называет пребывание в центр города и отсутствие ожидания багажа. Собеседник уверен, что в долгосрочной перспективе РЖД выиграет.

Авиакомпании возможная переориентация пассажиров на поезда не пугает, отмечает коммерческий директор Nordwind Имран Назаров. Он считает, что может произойти лишь незначительный отток пассажиров и то только на время низкого сезона в зимний период.