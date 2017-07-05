Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в I полугодии выросли на 8,5%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Услугами высокоскоростных поездов "Сапсан" за шесть месяцев 2017 года воспользовались 2,3 млн пассажиров, что на 8,5% больше, чем было перевезено за аналогичный период 2016 года, сообщается на сайте ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

В том числе в июне 2017 года поезда "Сапсан" перевезли 488,3 тыс. пассажиров (+8% к июню 2016 года).

Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов "Сапсан" ими воспользовались более 25 млн пассажиров, в том числе в 2016 году - 4,9 млн пассажиров (на 37,4% больше, чем в 2015 году).

Высокоскоростные поезда "Сапсан" начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют до 15 пар высокоскоростных поездов "Сапсан", которые перевозят более 13 тыс. пассажиров в сутки.