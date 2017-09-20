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Промсвязьбанк и МКБ не видят для себя проблем в связи с Бинбанком

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:46 дата обновления: 20 сентября, 14:14 UTC+3

Так, в ПСБ заявили, что положение банка стабильно

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Интересы Промсвязьбанка (ПСБ) и Московского кредитного банка (МКБ) не пострадают в случае принятия Банком России решения о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Об этом журналистам сообщили представители кредитных организации.

"Возможный сценарий никак не повлияет на ПСБ. Положение банка стабильно, банк выполняет все нормативы ЦБ с запасом. Ресурсная база остается хорошо диверсифицированной по источникам привлечения капитала", - сказал представитель Промсвязьбанка.

Московский кредитный банк также не видит для себя рисков в связи с возможной санацией Бинбанка, сообщили ТАСС в пресс-службе МКБ. "Риска на Бинбанк у МКБ нет", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о возможных рисках для МКБ в связи с ситуацией вокруг Бинбанка.

В августе текущего года один из сотрудников УК "Альфа-Капитала" разослал клиентам управляющей компании письмо, в котором предупреждал о возможных рисках в банке "ФК Открытие", Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке. Позже представители "Альфа-Капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и компании намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключает, что письмо аналитика "Альфа-Капитала" могло спровоцировать, в том числе, проблемы Бинбанка.

Говоря о других банках, упомянутых в письме, Аксаков отметил журналистам: "Могу сказать, что Промсвязьбанк стабильно работает. Я разговаривал в Ананьевым (братья Алексей и Дмитрий Ананьевы - основные владельцы Промсвязьбанка - прим. ТАСС) неделю назад накануне Сочинского (международного банковского) форума - он просил его в совете (Ассоциации банков России) сохранить, говорил, что собирается активно работать в Ассоциации. По всем критериям, которые мы для себя определили, Промсвязьбанк соответствует центробанковским критериям. Насчет МКБ мне труднее судить, лучше не комментировать".

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