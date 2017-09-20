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ФАС: санация Бинбанка и "Открытия" не приведет к дестабилизации банковского сектора

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:50 дата обновления: 20 сентября, 14:04 UTC+3

По словам главы ведомства Игоря Артемьева, ЦБ "даст денег этому банку"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Санация Бинбанка и "ФК Открытие" не приведет к дестабилизации банковского сектора РФ, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Есть возможность ЦБ снимать эффект первого шока у вкладчиков, что продемонстрировано не раз. В России существует реальная макроэкономическая стабильность. Падение банков, например, двух этих, не приведет ни к серьезному увеличению инфляции, ни к серьезным дестабилизирующим историям, - сказал он во время брифинга в рамках Недели конкуренции, отвечая на соответствующий вопрос. - Просто нужно будет провести санацию, реструктуризацию, ЦБ даст денег этому банку. Важно только, чтобы те люди, которые управляли этими банками, их деятельность была расследована, чтобы были выявлены нарушения, если они были, и эти люди понесли наказание".

Артемьев не видит рисков огосударствления банковского сектора на фоне ситуации с Бинбанком и банком "ФК Открытие".

"Я думаю, что это не приведет ни к какому огосударствлению, у нас остается еще достаточно мощный коммерческий блок частных банков. Конечно, их нужно поддерживать, если это понадобится. Частный сектор должен быть сохранен", - сказал глава ФАС.

Артемьев считает, что проблемы банка "ФК Открытие" могли быть вызваны в том числе "распространением ложных слухов".

"История с "Открытием" связана с недобросовестной конкуренцией. На мой взгляд, с распространением ложных слухов, которые на этом рынке сыграли свою роль. Действия таких структур, когда распространяются ложные слухи, похожи на телефонных террористов", - сказал Артемьев.

Он подчеркнул, что все случаи "раскачивания" российской банковской системы, а также недобросовестной конкуренции и недобросовестного поведения самих банкиров, должны расследоваться, "должно последовать наказание, чтобы другие не думали, что могут легко отделаться, если они что-то такое сделают в корыстных целях".

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Россия Ситуация вокруг Бинбанка
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Ситуация вокруг банка "Открытие"
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