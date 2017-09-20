Федун: санация банков через Фонд консолидации ЦБ наиболее безболезненна для вкладчиков

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Схема санации российских частных банков через Фонд консолидации банковского сектора, которую проводит Центробанк России, является наиболее безболезненным решением для вкладчиков и напоминает действия ФРС США после кризиса Lehman Brothers. Такое мнение высказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью агентству Reuters.
"Та схема, которую предложил ЦБ - через Фонд консолидации банковского сектора, сегодня Бинбанк под нее попал, я так думаю, будет еще несколько банков - это наиболее безболезненное решение для вкладчиков, а я являюсь крупным вкладчиком "Открытия", у меня там практически все мои деньги находятся. Это примерно то, что делала ФРС после кризиса Lehman Brothers", - отметил Федун.
Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил регулятора о санации, обращение рассматривается. О введении временной администрации в Бинбанк регулятор не заявлял. Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывает около 500 офисов по всей стране. Основными акционерами являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%). По данным ЦБ, Бинбанк занимает 8-е место среди российских банков по объему вкладов физлиц и 12-е место - по размеру активов.
Банк России 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 г. Фонда консолидации банковского сектора.