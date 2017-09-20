Apple заявила о проблемах с сотовой связью в своих новых смарт-часах

Лыжник Крюков заявил, что полностью восстановился и может тренироваться без ограниченийСпорт 20 сентября, 23:13
МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в ВенесуэлеПолитика 20 сентября, 22:43
Уверенность "Спартака" и неудача ЦСКА: клубы РФПЛ стартовали в Кубке РоссииСпорт 20 сентября, 22:28
Федун не собирается продавать "Спартак"Спорт 20 сентября, 21:52
Apple заявила о проблемах с сотовой связью в своих новых смарт-часахЭкономика и бизнес 20 сентября, 21:51
Каррера: между футболистами и тренерами "Спартака" никогда не было недопониманияСпорт 20 сентября, 21:43
Киев не продлевает закон о статусе Донбасса, вопрос могут перенести в нормандский форматМеждународная панорама 20 сентября, 21:31
Школьников и депутатов эвакуировали из-за очередной серии "минирований" по всей РоссииПроисшествия 20 сентября, 21:30
ФРС США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровнеЭкономика и бизнес 20 сентября, 21:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple признала, что в ее новых смарт-часах Apple Watch третьей серии, которые поступят в продажу через несколько дней, имеется проблема с сотовой связью. Об этом сообщил в среду сетевой ресурс The Verge.
По его данным, часы, которые удалось раньше даты выхода протестировать некоторым журналистам профильных изданий, периодически пытаются подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сети сотовой связи стандарта LTE.
В компании признали неполадку. "Мы обнаружили, что когда Apple Watch третьей серии при отсутствии связи пытаются присоединиться к неизвестным сетям Wi-Fi, то это может временами препятствовать функционированию сотовой связи", - говорится в сообщении корпорации, которое приводит The Verge. В Apple добавили, что устранят проблему в последующих обновлениях программного обеспечения, не указав возможной даты.
Особенностью новой версии смарт-часов является встроенный беспроводной модем, который позволяет им работать независимо от смартфона iPhone. Ранее для того, чтобы совершать с помощью Apple Watch телефонные звонки, посылать sms или воспроизводить музыку, пользователь был должен обязательно держать рядом свой смартфон. В Apple решили предоставить потребителям большую свободу в этом плане.
Презентация новых Apple Watch состоялась 12 сентября в кампусе Apple Park в Калифорнии. Их планируется выпустить на рынок 22 сентября. Предзаказы на новинку начались 15 сентября. Цена на смарт-часы составит $399 для модели с возможностью подключения к сотовой связи и $329 - без нее.