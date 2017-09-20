Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Apple заявила о проблемах с сотовой связью в своих новых смарт-часах

Экономика и бизнес
20 сентября, 21:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

В корпорации отметили, что устранят проблему в последующих обновлениях программного обеспечения, не указав возможной даты

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mark Lennihan

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple признала, что в ее новых смарт-часах Apple Watch третьей серии, которые поступят в продажу через несколько дней, имеется проблема с сотовой связью. Об этом сообщил в среду сетевой ресурс The Verge.

По его данным, часы, которые удалось раньше даты выхода протестировать некоторым журналистам профильных изданий, периодически пытаются подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сети сотовой связи стандарта LTE.

Смотрите также
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X

День X: насколько хороши новые модели iPhone

В компании признали неполадку. "Мы обнаружили, что когда Apple Watch третьей серии при отсутствии связи пытаются присоединиться к неизвестным сетям Wi-Fi, то это может временами препятствовать функционированию сотовой связи", - говорится в сообщении корпорации, которое приводит The Verge. В Apple добавили, что устранят проблему в последующих обновлениях программного обеспечения, не указав возможной даты.

Особенностью новой версии смарт-часов является встроенный беспроводной модем, который позволяет им работать независимо от смартфона iPhone. Ранее для того, чтобы совершать с помощью Apple Watch телефонные звонки, посылать sms или воспроизводить музыку, пользователь был должен обязательно держать рядом свой смартфон. В Apple решили предоставить потребителям большую свободу в этом плане.

Презентация новых Apple Watch состоялась 12 сентября в кампусе Apple Park в Калифорнии. Их планируется выпустить на рынок 22 сентября. Предзаказы на новинку начались 15 сентября. Цена на смарт-часы составит $399 для модели с возможностью подключения к сотовой связи и $329 - без нее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в Венесуэле
2
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
3
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Железная дорога в обход Украины. Досье
7
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама