Участники Евразийского экономического форума обсудят в Сиане проекты "пояса и пути"

СИАНЬ /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Участники Евразийского экономического форума (ЕАЭФ) приступают к обсуждению мер, направленных на раскрытие потенциала и активную реализацию международных проектов в рамках китайской правительственной инициативы "Один пояс, один путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века - прим. ТАСС). Крупномасштабное мероприятие начнется в четверг в городе Сиане (административный центр северо-западной провинции Шэньси).

Присутствие России и новые механизмы сотрудничества

От регионов России в мероприятии примут участие председатель правительства Республики Хакасия Виктор Зимин, а также заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Новиченко, по совместительству занимающий должность министра экономики данного региона.

Среди почетных представителей науки и образования РФ на форуме будут президент общероссийской общественной организации "Российская академия естественных наук" (РАЕН) Олег Кузнецов, первый вице-президент РАЕН Лида Иваницкая, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

21 сентября в формате круглого стола состоится заседание, на котором будет представлена презентация, посвященная образованию нового механизма международного взаимодействия - Форума глав регионов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В его создании Россия принимает активное участие.

Российские ученые и экономисты поделятся отечественным опытом и знаниями, обменяются мнениями с иностранными экспертами по ряду проблем евразийской кооперации. Ожидается, что в ходе дискуссий будут сделаны конструктивные предложения, которые лягут в основу практических мер и концептуальной основы будущих совместных программ "Один пояс, один путь".

Для проведения официальной церемонии открытия форума в Сиань прибудет вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. Ожидается, что он выступит с речью, в которой изложит позицию китайской стороны относительно перспектив международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Прочие участники ЕАЭФ

Помимо РФ на форуме будут присутствовать представители различных госведомств, правительственных и общественных организаций таких стран Европы и Азии, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Украина, Италия и Франция, Афганистан, Бангладеш, Непал и Пакистан. К мероприятию также проявили интерес африканские государства, в частности на него прибыло руководство государственной торговой палаты Тоголезской Республики.

Среди примечательных правительственных фигур форума - председатель Национальной ассамблеи Афганистана Абдул Рауф Ибрагими, председатель парламента Непала Онсари Гхарти Магар, председатель правления Российско-кыргызского фонда развития Кубанычбек Кулматов, заместитель Генерального секретаря ШОС Азиз Носиров, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Хрущев, заместитель председателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Александр Сукало. В мероприятии также примут участие главы и представители дипломатических миссий ряда стран мира.

Значимость форума и мнения экспертов

Нынешний международный форум - 7-й по счету, он продлится с 21 до 23 сентября. Затем 24-29 сентября в Сиане состоится серия крупных мероприятий, посвященных проектам в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в которых преимущественным образом примут участие китайские организации и компании.

На этот раз цели форума - активизация и расширение масштабов конструктивного диалога между деловыми кругами целого ряда стран мира, оптимизация и согласование национальных стратегий развития, приведение в действие рычагов, которые позволят в полной мере раскрыть потенциал рынков на евразийском пространстве. Участники, в частности, будут обсуждать меры по стимулированию инвестиций и потребления.

"Это реальная возможность для российской стороны обеспечить решение приоритетной задачи повышения доли несырьевой продукции в экспорте, а для китайской стороны - еще больше расширить свой экспортный потенциал за счет производства принципиально новых товаров, адаптированных под конкретные рынки Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и стран-партнеров", - прокомментировал значимость для РФ китайской концепции "пояса и пути" сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Сергей Афонцев.

"Углубление сотрудничества приграничных территорий (России и Китая) очень важно - это площадка для развития нашей инициативы "Один пояс, один путь", - добавил в свою очередь бывший посол КНР на Украине Чжан Сиюнь, подчеркнув важность международной кооперации на уровне отдельно взятых административно-территориальных единиц.

В ЕАЭФ-2017 примет участие более 3,8 тыс. человек из 76 стран мира. В общей сложности планируется провести 11 тематических сессий, посвященных финансовой, культурной, экологической, сельскохозяйственной проблематике, вопросам науки и техники, туризма, подготовки профессиональных кадров и образования, геофизике и метеорологии. Отдельно состоится заседание в формате круглого стола с участием представителей правительств государств-членов ШОС. Также намечено проведение выставок, организация дискуссий - в общей сложности 35 отдельных мероприятий.

Нынешний форум проводится при содействии ООН и банковского сектора КНР, в нем примет участие более 500 представителей китайских, а также иностранных компаний и предприятий, более 1 тыс. экспертов. Для удобства участников администрация города Сиань мобилизовала сотни волонтеров из местной молодежи, владеющих иностранными языками, в том числе и русским. Освещать мероприятие будут ведущие российские, китайские и международные СМИ.

Краткая история и суть форума

ЕАЭФ с 2005 года регулярно проводится Госсоветом КНР при активном участии ШОС. В качестве организаторов выступают министерства и государственные учреждения Китая, курирующие вопросы экономики и международной торговли, культуры, экологии, таможенного регулирования, эксплуатации ресурсной базы, туризма, сельского хозяйства, образования и взаимодействия на уровне профессиональных кадров. "На полях" форума прежде выступали такие ключевые политические фигуры Китая, как нынешний председатель КНР Си Цзиньпин, видный государственный деятель У Банго, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Цзя Цинлинь, ведущий идеолог Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Чанчунь.

По словам Си Цзиньпина, ЕАЭФ - "важная площадка, призванная активизировать взаимодействие, укрепить сотрудничество, обеспечить процветание и развитие евразийского региона". В 2010 году форум стал символом интеграции и сбалансированного развития более развитой восточной и отстающей западной части КНР, усиления их экономической и социальной открытости по отношению к внешнему миру. Статус важного международного формата за ЕАЭФ закрепился в 2014 году, а в 2015 году Госсовет КНР провозгласил его одной из 10 главных площадок по продвижению инициативы "Один пояс, один путь".