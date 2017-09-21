Активы Промсвязьбанка после объединения с "Возрождением" составят 1,45 трлн руб. по МСФО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Активы Промсвязьбанка после объединения с банком "Возрождение" достигнут объема в 1,45 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом говорится в сообщении Промсвязьбанка.

"Активы объединенного банка составят 1,450 трлн рублей по МСФО", - сказано в пресс-релизе.

Советы директоров Промсвязьбанка и банка "Возрождение" вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения банка "Возрождение" к Промсвязьбанку. Акционеры должны принять решение о реорганизации кредитных организаций до 26 октября.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s писало, что Промсвязьбанк станет восьмым по величине активов среди российских кредитных организаций в случае объединения с дочерним банком "Возрождение".

Основные владельцы Промсвязьбанка - братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые контролируют в равных долях 50,03% акций через компанию "Промсвязь Капитал Б. В.". В 2015 г. компания приобрела контрольный пакет банка "Возрождение" и сейчас владеет 52,73% обыкновенных акций этой кредитной организации.