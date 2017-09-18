Moody’s: объединение с "Возрождением" поднимет Промсвязьбанк на 8 место по размеру активов

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Группа "Промсвязьбанк" станет восьмой по величине активов среди российских кредитных организаций в случае объединения с дочерним банком "Возрождение", считают аналитики рейтингового агентства Moody’s.
Советы директоров Промсвязьбанка и банка "Возрождение" вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения банка "Возрождение" к Промсвязьбанку. Акционеры банков должны принять решение о реорганизации кредитных организаций до 26 октября.
"После завершения сделки группа "Промсвязьбанк" станет восьмой по величине банковской группой в России, поднявшись с девятой позиции на данный момент, согласно данным отчетности за первое полугодие 2017 года", - говорится в сообщении агентства.
В 2015 году банк "Возрождение" вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал". С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж. Сегодня клиентам банка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ, и наоборот.
Основные владельцы Промсвязьбанка - братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые контролируют в равных долях 50,03% акций через компанию "Промсвязь Капитал Б. В.".
Банк "Возрождение" - крупный универсальный банк, основным бенефициаром которого ранее являлся председатель совета директоров Дмитрий Орлов, владевший пакетом в 35,44% акций банка. В числе других акционеров банка числились экс вице-президент ВТБ Отар Маргания - 19,67%, банки JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas SA, а также частные акционеры. После смерти Орлова члены его семьи, которым банк перешел по наследству, стали искать новых инвесторов. В 2015 г. компания "Промсвязькапитал" приобрела контрольный пакет банка "Возрождение" и сейчас владеет 52,73% обыкновенных акций банка.