Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Moody’s: объединение с "Возрождением" поднимет Промсвязьбанк на 8 место по размеру активов

Экономика и бизнес
18 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Советы директоров двух компаний вынесли на рассмотрение вопрос о присоединении банка "Возрождение" к Промсвязьбанку

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Группа "Промсвязьбанк" станет восьмой по величине активов среди российских кредитных организаций в случае объединения с дочерним банком "Возрождение", считают аналитики рейтингового агентства Moody’s.

Советы директоров Промсвязьбанка и банка "Возрождение" вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения банка "Возрождение" к Промсвязьбанку. Акционеры банков должны принять решение о реорганизации кредитных организаций до 26 октября.

Смотрите также

Промсвязьбанк вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов МСБ

Промсвязьбанк вновь стал лучшим банком в России в сфере cash management

"После завершения сделки группа "Промсвязьбанк" станет восьмой по величине банковской группой в России, поднявшись с девятой позиции на данный момент, согласно данным отчетности за первое полугодие 2017 года", - говорится в сообщении агентства.

В 2015 году банк "Возрождение" вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал". С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж. Сегодня клиентам банка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ, и наоборот.

Основные владельцы Промсвязьбанка - братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые контролируют в равных долях 50,03% акций через компанию "Промсвязь Капитал Б. В.".

Банк "Возрождение" - крупный универсальный банк, основным бенефициаром которого ранее являлся председатель совета директоров Дмитрий Орлов, владевший пакетом в 35,44% акций банка. В числе других акционеров банка числились экс вице-президент ВТБ Отар Маргания - 19,67%, банки JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas SA, а также частные акционеры. После смерти Орлова члены его семьи, которым банк перешел по наследству, стали искать новых инвесторов. В 2015 г. компания "Промсвязькапитал" приобрела контрольный пакет банка "Возрождение" и сейчас владеет 52,73% обыкновенных акций банка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
5
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танк
6
Ракеты взлетают, рейтинг падает: как президент Южной Кореи страдает от политики КНДР
7
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама