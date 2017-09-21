Канада хотела бы уменьшить зависимость от США благодаря зоне свободной торговли с ЕС

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Канада и Европейский союз (ЕС) приступили в четверг к предварительному применению соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли (Comprehensive Economic and Trade Agreement; CETA).

Договоренность об этом была достигнута между Оттавой и Брюсселем в июле этого года на саммите G20 в Гамбурге, и анонсирована председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и канадским премьер-министром Джастином Трюдо. В полную силу соглашение заработает только после того, как его ратифицируют все 28 стран ЕС и Канада, однако уже сейчас предполагается задействовать 98% его положений. CETA также позволит снять 99% всех тарифных пошлин между сторонами договора.

Торговые цифры

CETA прежде всего выгодна Канаде, так как Европейский союз является вторым по значимости торговым партнером Оттавы после Соединенных Штатов, товарооборот с которыми в 2016 году составил $627,8 млрд. По данным канадского министерства международной торговли, экспорт канадской продукции в страны Европейского союза за прошлый год составил $40 млрд. При этом ЕС также расценивает Канаду как одного из важных торговых партнеров (занимает 11 место в списке) и оценивает двусторонний торговый оборот с ним в более чем €63 млрд в год. Запуск СЕТА на полную мощность, как утверждают стороны, должен повысить эти цифры до 20% и приносить дополнительно в казну Евросоюза порядка €12 млрд ежегодно, а в канадский бюджет - более $9 млрд.

Стоит отметить, что до предварительного применения соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли на Канаду распространялись только 25% всех беспошлинных тарифов Европейского союза. Кроме того, Оттава через CETA пытается снизить зависимость от США, как от своего главного рынка сбыта.

Суть документа

Канада и ЕС торгуют сельскохозяйственной продукцией, рыбой, лесом, продукцией химической, металлургической, текстильной, автомобильной и легкой промышленности. Как утверждает канадский премьер Трюдо, отменой почти всех тарифных сборов CETA призвана увеличить число рабочих мест для так называемого среднего класса в этих сферах экономики. Соглашение также включает в себя положения о торговле услугами, инвестициях, электронной коммерции, интеллектуальной собственности, защите окружающей среды и ряд других аспектов. Важно отметить, что положения договора предусматривают предоставление Канадой доступа европейским компаниям к госзакупкам всех уровней - от федерального до местных муниципалитетов, за исключением энергетического сектора.

Договор также предусматривает упрощение процедуры перемещения рабочего персонала между Канадой и Евросоюзом, а также по предоставлению им юридических, бухгалтерских и других услуг. В ходе переговоров Чешская Республика, Румыния и Болгария заявили, что не подпишут его до тех пор, пока Оттава не согласится отменить визовый режим для своих граждан. В итоге Канада дала письменное обязательство отменить туристические и рабочие визы для обладателей паспортов из этих стран до конца 2017 года. Граждане остальных стран-членов ЕС уже имеют возможность безвизового посещения Канады.

При этом CETA никак не повлияет на так называемые бестарифные барьеры, которые используют Оттава и Брюссель в торговле. В частности, договор не отменит европейского запрета на использование ГМО в говядине. Также ЕС и Канада сохраняют за собой право регулировать свои интересы в таких областях, как защита окружающей среды, права человека и защита здоровья своих граждан.

Противники договора считают, что СЕТА защищает только крупный бизнес и его реализация приведет к сокращению рабочих мест и увеличению разрыва в уровне доходов граждан. Кроме того, как уверены профсоюзы, в нем отсутствуют серьезные нормы по защите прав трудящихся, что в конечном счете может привести к их ущемлению и нарушению. Еще один важный момент, на который обращают внимание критики соглашения, это положения об урегулировании инвестиционных споров. Они полагают, что прописанный в договоре механизм позволит транснациональным корпорациям влиять на государственную политику ЕС и Канады.

Этапы процесса создания договора

В 2008 году было объявлено о начале работы над соглашением о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Канадой, предметные переговоры начались в 2009 году и завершились в 2014 году. Итоговый текст договора дольше всех отказывалась подписывать Бельгия, где международные торговые соглашения должны ратифицировать парламенты трех федеральных регионов: Фландрии, Валлонии и Брюсселя. Валлония с самого начала переговоров по СЕТА выступала против этого документа, опасаясь, что оно подорвет благополучие местных фермеров, и даже пыталась заблокировать его подписание.

В итоге 30 октября 2016 года на саммите ЕС-Канада в Брюсселе соглашение о создании зоны свободной торговли было подписано. Свои подписи под документом поставили тогда председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Европарламент 15 февраля 2017 года утвердил договоренность по CETA. Этот документ рассматривается в Евросоюзе как прототип для гораздо более масштабного договора о свободной торговле между ЕС и США - TTIP, переговоры по которому оказались фактически приостановлены из-за мощного сопротивления, в частности, со стороны европейских аграриев, опасающихся конкуренции американского агропромышленного комплекса.

Ратификация соглашения

В полную силу CETA заработает только после ратификации парламентами всех стран-участниц договора, но на это, как считают эксперты, может уйти не один год. На данный момент это сделали лишь парламенты Дании, Испании, Латвии, Мальты и Канады. Кроме того, теперь для его имплементации необходимо соблюсти и еще одно условие. Бельгия 6 сентября обратилась в Европейский суд с просьбой оценить механизмы арбитражных процедур, которые прописаны в СЕТА, на предмет их совместимости с законодательством Европейского союза. Без положительного решения Европейского суда договор не будет ратифицирован.