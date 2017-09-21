Бизнес-омбудсмен предложил отложить на год внедрение он-лайн касс для сферы услуг

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отложить на год внедрение новой контрольно-кассовой техники (ККТ) для сферы услуг.
"Внедрение новой ККТ для сферы услуг можно отложить, а ряд видов деятельности может быть освобожден от необходимости ее установки", - сообщил Титов корреспонденту ТАСС.
По его словам, первый этап внедрения новых онлайн-касс прошел "почти безупречно". "Все проблемы, с которыми сталкивались предприниматели в ходе этого процесса, оперативно решались силами совместных штабов института уполномоченных по защите прав предпринимателей, и ФНС (Федеральная налоговая служба - прим. ред.) и должен констатировать, что после 1 июля мы практически не получаем обращений, связанных с новыми ККТ", - заявил он.
При этом бизнес-омбудсмен подчеркнул, что второй этап будет "намного более сложным", поскольку аппараты придется устанавливать малым предпринимателям, которые ранее вообще не имели дела с контрольно-кассовой техникой. "Здесь надо действовать очень осторожно", - подчеркнул Титов.
По его мнению, внедрение новой ККТ должно полностью охватить торговую сферу, однако для сферы процесс целесообразно отложить, а ряд видов деятельности в принципе освободить от необходимости ее применения.
Ранее бизнес-омбудсмен направил в ФНС письмо, в котором предлагал освободить от обязанности установки онлайн-касс 170 видов деятельности.
"Это максимальный список. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с ФНС, у них есть своя позиция, мы будем вырабатывать общее решение", - пояснил Титов корреспонденту ТАСС.