Путин прибыл в офис "Яндекса", где ознакомится с беспилотным авто и работой компании

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в офис "Яндекса", где, в частности, ознакомится с прототипом беспилотного автомобиля. Этим авто можно управлять с помощью ПО, произведенного "Яндексом".

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что глава государства в ходе своего визита ознакомится с основными направлениями деятельности компании. Президенту покажут работу обновленного алгоритма системы "Яндекс.Поиск", расскажут о разработках в области искусственного интеллекта, а также онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин поздравит сотрудников компании с 20-летием. Представитель Кремля напомнил о словах президента, обещавшего поддержку ведущим компаниям, особенно в инновационных сферах. "В самом офисе ему [Путину] покажут основные продукты, он пообщается с разработчиками, покажут ему и прототип автомобиля, который оснащен беспилотной системой управления, и продемонстрируют основные элементы работы", - отметил Песков.

23 сентября "Яндексу" исполняется 20 лет.