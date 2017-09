Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета

Двадцать лет назад посетители выставки Softool подходили к одному из демонстрационных стендов и тестировали новинку - поисковую систему Яndex.ru. В тот момент она искала всего по 5 тысячам сайтов. Именно этот день считается официальным днем рождения "Яндекса".

Хотя история началась гораздо раньше. Название поиска "Яндекс" придумали в 1993 году. Еще раньше – в конце 80-х – кооператив "Аркадия" приняла первый выгодный заказ на "международный классификатор изобретений". А можно вести историю с момента, когда его основатели компании - Аркадий Волож и Илья Сегалович сели за одну парту в школе для одаренных детей в Алма-Ате. Или с того места, где Волож возвращается в Россию после недолгой поездки в Америку в начале 90-х и решает остаться, хотя многие выходцы из советских НИИ осваиваются в Кремниевой долине, где поднимают, в том числе, Yahoo и Google.

Школьная дружба

Аркадий Волож и Илья Сегалович – школьные друзья. Оба учились в алма-атинской престижной физико-математической школе для одаренных детей. Четыре года провели за одной партой, а после получения золотых медалей вместе уехали поступать в Москву.

Их дружба была предсказуема. Илюша и Аркаша – как тогда называли будущих создателей Яндекса – из похожих семей. Жили в "поселке ученых" КазВИРГ (Всесоюзный институт разведочной геофизики). Отец Аркадия – ученый-геолог, мать преподавала в консерватории. Папа Сегаловича – геофизик, мама работала в вычислительном центре, где стояли громадные советские компьютеры "Минск-22". В свободное время участвовала в самодеятельности.

Яркий, жизнерадостный Илья и сдержанный, задумчивый Аркадий дополняли друг друга. При этом они были на одной волне: отличники – хотя далеко не стереотипные ботаники, участвовали в математических олимпиадах, занимались плаванием, играли в бадминтон.

А вот фамилии, выдающие еврейские корни Воложа и Сегаловича, в их дружбе не играли никакого значения. В казахской школе классы делились на русскоязычные и те, где преподавание шло на казахском – на этом все. О своей национальности – Волож и Сегалович "узнали" - позже: когда их "зарубили" на вступительных в Москве.

Выбор между артистом или математиком

"В 79-м году, на зимних каникулах мы по путевкам поехали в Москву. Москва нас, естественно, потрясла своим величием и красотой. Илья сказал: "Я обязательно буду учиться и работать в этом городе", - вспоминает о Сегаловиче его бывший одноклассник Игорь Бауслит на сайте компании.

Тогда Илья еще не знал какую профессию выбрать. В старших классах подумывал – не стать ли артистом или режиссером. В школе он обожал театральные постановки, а дома они с сестрой устраивали костюмированные спектакли.

Аркадий Волож в шесть лет хотел стать водителем поливальной машины. Мечта в духе Фореста Гампа, на самом деле, практична. В Алма-Ате вода была большой ценностью.

"Мне казалось, как это здорово, как удобно – работать на этой машине. Если у тебя вода закончится, ты всегда можешь налить еще", – объяснял Волож свою идею автору "Яндекс.Книги" Дмитрию Соколову-Митричу.

В старших классах математика победила. Аркадий и Илья уезжают в Москву, проваливают экзамен по "правильным фамилиям" на геофаке МГУ и расходятся по разным институтам. Сегалович идет на геофизику в Московский геологоразведочный институт. А Волож – на факультет автоматики и вычислительной техники в "Керосинку" (Институт имени Губкина).

Илья Сегалович, судя по его воспоминаниям, тяжело переживал жизнь вдалеке от семьи в Казахстане. "Ко мне пришли гости. Мне было 19 лет, второй курс, - рассказывает он в документальном фильме Яндекса, как провел свой день рождения. – И ко мне пришла куча народа. Почему-то люди думали, что я такой рубаха-парень, душа компании и ко мне можно прийти, даже если меня не знаешь. Меня это ужасно напрягло. Я жил в общежитии. А я привык встречать в кругу семьи. И вот я должен произвести речь – что-то легкое, какой-то грузинский тост. Вместо этого я встал, и 20 минут я пытался сказать что-то, я ничего не смог сказать. Я покрывался красными пятнами. Я сел, и понял, что у меня день рождения разрушен, друзей у меня нет".

Игры в Doom и бизнес

Волож не собирался заниматься бизнесом. Но когда в 1988 году в советские НИИ "сверху" спустили распоряжение пытаться зарабатывать самим, все более-менее авторитетные ученые сбрасывали "позорную коммерцию" на самых молодых. Волож работал во Всесоюзном НИИ строительства трубопроводов (ВНИИСТ), на окладе 115 рублей (во многих НИИ было больше), и оказался "самым молодым".

Далее – череда случайных знакомств, которые приводят Аркадия к торговле компьютерами и ПО, а потом и к созданию фирмы "Аркадия", из которой вырос "Яндекс".

"Аркадия" создавала информационно-поисковые программы. Вернее так: НИИ патентной информации заказал ей систему поиска по международному классификатору изобретений. Заказ оказался очень выгодным выгодным. Аркадий Волож и его компаньон Аркадий Боровский поняли, что на поиске можно зарабатывать.

Илья Сегалович в тот момент работал программистом во Всесоюзном институте минерального сырья, писал геофизические информационные системы. Жил обычной жизнью: снимал квартиру на окраине Москвы, разводился с первой женой (Илья женился в 18 лет), проводил время за игрой в Doom, и стоял у Белого дома во время августовского путча. Он не имел никакого отношения к делу Воложа и Боровского.

Потом Боровский уехал в Америку – как и десятки его друзей, которые в начале 90-х переселялись в Кремниевую долину. Волож тоже поехал в Америку – смотреть как там все устроено, но семья оставалась в России. Когда 19 августа 1991 года услышал новости о путче, тут же взял обратный билет.

Сегалович и Волож не переставали общаться. Аркадий предложил Илье занять место Боровского. Друг согласился не сразу ("в институте математика интереснее"), а потом еще год совмещал работу в институте и в "Аркадии".

Поиск по Библии

Следующие два продукта будущего "Яндекса" - поиск по Библии, поиск по классификатору товаров и услуг – не приносят выгоды. Денежный тыл прикрывает фирма CompTek, занимающаяся торговлей компьютерами.

Зато у "Аркадии" появляется "хорошая квартира" на Гагарина. Офис, где собирается большая коммуна из единомышленников – тех, кто в теме компьютеров, интернета. А вскоре появляется название – "Яндекс".

"Илья сидел и выписывал на листочке слова, которые описывали бы суть программы. Поиски шли вокруг слов search и index. Так появилось Yandex — сокращенное от «yet another indexer» ("ещё один индексатор"). Аркадий предложил заменить первые две английские буквы на русскую "Я". В итоге программу назвали Яndex", - рассказывается в истории о компании на сайте "Яндекса".

Тогда Яндекс был не первым поисковиком – годом раньше появился Рамблер, а еще раньше – AltaVista.

"Нефть" Яндекса и прибыльная интеллигентность

Многие владельцы молодых рунет-проектов, увидев деньги инвестора, таяли и становились уступчивыми. Или же – ошибались и принимали неверные решения. Волож с Сегаловичем оказались тверже: контрольный пакет акций не продается, инвестор должен быть единомышленником.

Возможно, это произошло потому что компаньоны не ставили во главу угла деньги. В "Яндекс.Книге" Волож вспоминает момент, когда почувствовал себя богатым человеком — в 1989 году, когда держал в руках пачку трехрублевых купюр и понимал, что денег больше, чем он может потратить. С тех пор, вспоминал Волож, он думал не о деньгах, а о том, как сделать по-настоящему крутой продукт.

В 2000-м году Волож и Сегалович нашли инвесторов. В 2001 году "Яндекс" нашел свою "нефть" - контекстную рекламу. За первый год система Яндекс.Директ привлекла 2500 рекламодателей. И снова сработало верное решение: "Яндекс" не пугал пользователей разноцветными безвкусными баннерами, вылетающими на весь экран.

"Хорошо помню прекрасный разговор на эту тему Воложа с главой одного из тогдашних крупных рекламных агентств, - рассказывает в "Яндекс.Книге" Евгения Завалишина, будущий гендиректор сервиса Яндекс.Деньги. – Когда он понял, что нас не переубедить, он посмотрел на Воложа с такой чудовищной грустью в глазах и простонал: "Ох, Аркадий… Ох уж мне эта твоя ложно понятая интеллигентность!".

Как Google хотел, но не купил "Яндекс"

В 2003 году Сергей Брин и Ларри Пейдж посетили Москву и зашли в гости к Воложу и Сегаловичу. "Разговор шел в таком духе: мы тут все одной крови, делаем великий продукт, братья-поисковики, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Еще вот китайцы со своим Baidu, чехи, корейцы, японцы", - вспоминает Волож в "Яндекс.Книге".

После встречи началась переписка. Скоро Google сделал "Яндексу" предложение о покупке. Перспектива обрадовала технический отдел: многие мечтали поработать с новой, бешено растущей американской компанией. Волож и Сегалович были не против, но с условиями: партнерство и влияние на управление. Перспектива обрадовала и сотрудников-технарей: им льстило внимание самого Google к продукту, и многие мечтали поработать в продвинутой компании.

Начались переговоры длиной в год – цена "Яндекса" выросла с $30 до $130 млн, цена устраивала Воложа и Сегаловича, с Брином и Пейджем складывались прекрасные отношения.

"Потом приехали их юристы, и они в достаточно категоричной форме объяснили, что речь не идет о слиянии, а о поглощении, и мы будем просто наемными сотрудниками. – так рассказывает Волож в "Яндекс.Книге". – "Мы звоним Сергею и Ларри, они говорят: "Да ладно, да бросьте вы, да чего нам делить, мы же все братья-программисты, айда в Калифорнию! Сколько вас там – 8-10 человек? Мы сейчас за вами самолет вышлем". Мы отвечаем: "Вообще-то нас уже восемьдесят, большой самолет потребуется". Так "Яндекс" не растворился в Google.

То есть, Google делал хорошее предложение (как тогда казалось основателям), но делал его без уважения.

Намного позже Google оттянет почти половину доли российского рынка у "Яндекса", но не победит. Через 12 лет - в 2015 году начнется двухгодичный судебный конфликт "Яндекса" и Google о честной конкуренции, в которой выиграет "Яндекс".

"Я считал себя необразованным. И это очень помогает в жизни"

Сегалович объяснял свою "историю успеха" так: "Я учился в сильной школе, потом я не попал в сильный институт, меня туда не взяли. Поступил не в самый сильный институт. И всю жизнь страдал из-за отсутствия такого хорошего математического образования. Страдания мои состояли в том, что я считал себя необразованным. И это очень помогает в жизни. Потому что есть куда стремиться. Ты всегда понимаешь, что есть люди, которые знают больше тебя и это стимулирует изучать все новое и новое".

Кроме "Яндекса" – у него была отдушина: энергичный Илья организовывал российское турне команды больничных клоунов Пэтча Адамса, и сам был волонтером. Его жена Мария Елисеева основала реабилитационный центр "Дети Марии". Семья Сегаловичей брала на попечение пять детей-сирот.

Осенью 2012 года Илья Сегалович узнал, что болен раком. В июле 2013 года он умер в одной из лондонских клиник. О его смерти сообщил публично Аркадий Волож.

На сайте "Яндекса" создана страничка памяти Сегаловича.

"Мы дружили с Илюшей со школы, четыре года сидели за одной партой. А потом вместе делали "Яндекс". Сегодня ночью его не стало. Все случилось слишком быстро и неожиданно. – пишет Волож. – Последний раз он выступал перед нашими cтамбульскими ребятами в прошлый четверг. Он вышел и сказал: "Здравствуйте, меня зовут Илья". Все засмеялись, и он рассказал про поисковую платформу "Острова".

1 сентября 2014 года Аркадий Волож ушел с поста генерального директора российского сегмента "Яндекса", его место занял Александр Шульгин. При этом Волож остался на посту гендиректора всей компании.

Яндекс.Сейчас

Сегодня "Яндекс" представляет 50 сервисов. Яндекс.Карты и Яндекс.Пробки настолько внедрились в современный язык, что их можно сравнить с успешным внедрением слова "гуглить".

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в первом квартале 2017 года составила в среднем 55,4%. В первом квартале 2017 года "Яндекс" увеличил выручку на 25 %. Самый быстрорастущий – сервис Яндекс.Такси: количество поездок стало больше на 484%, - сообщается на сайте компании.

"Сегодня основные деньги нам приносит поиск и реклама. Но это временно, у нас сейчас потрясающе растут новые направления, - говорит Волож в интервью газете "Ведомости". – Я думаю, наши сервисы такси или электронной коммерции в будущем станут вполне сопоставимы по размеру с нашим рекламным бизнесом. <...> На Западе нас любят называть Google of Russia, но мы давно уже гораздо больше: мы и Uber of Russia, и Spotify of Russia, и "много чего еще of Russia".

