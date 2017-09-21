Силуанов: РФ надеется на справедливое решение суда по спору с Украиной о долге в $3 млрд

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Силуанов: РФ надеется на справедливое решение суда по спору с Украиной о долге в $3 млрдЭкономика и бизнес 21 сентября, 18:13
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия надеется на справедливость решения суда по делу о возвращении Украиной долга в $3 млрд. Такое заявление сделал в интервью телеканалу "Россия 1" министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Переговоры [c Украиной ведутся] на том же уровне, - сказал он. - Мы ждем следующей инстанции судебного разбирательства, поэтому надеемся на справедливое решение".
Ранее Украина по решению Высокого суда Лондона оплатила часть судебных издержек в рамках разбирательства о долге по выкупленным Россией евробондам - £1,16 млн.
Силуанов отметил, что большая часть средств будет передана РФ "в качестве издержек, которые мы понесли в судебном процессе". "По сути дела, первые деньги Украина заплатила России в рамках судебного разбирательства", - сказал министр.