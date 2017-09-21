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Силуанов: РФ надеется на справедливое решение суда по спору с Украиной о долге в $3 млрд

Экономика и бизнес
21 сентября, 18:13 дата обновления: 21 сентября, 18:23 UTC+3

По словам министра финансов, Москва "ждет следующей инстанции судебного разбирательства"

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия надеется на справедливость решения суда по делу о возвращении Украиной долга в $3 млрд. Такое заявление сделал в интервью телеканалу "Россия 1" министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Переговоры [c Украиной ведутся] на том же уровне, - сказал он. - Мы ждем следующей инстанции судебного разбирательства, поэтому надеемся на справедливое решение".

Ранее Украина по решению Высокого суда Лондона оплатила часть судебных издержек в рамках разбирательства о долге по выкупленным Россией евробондам - £1,16 млн.

Силуанов отметил, что большая часть средств будет передана РФ "в качестве издержек, которые мы понесли в судебном процессе". "По сути дела, первые деньги Украина заплатила России в рамках судебного разбирательства", - сказал министр.

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