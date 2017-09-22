Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин КНР: S&P понизило рейтинг Китая из-за "ошибочной" оценки его экономики

Экономика и бизнес
22 сентября, 5:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, сентября. /ТАСС

В заявлении ведомства говорится, что агентство оставило без внимания особенности структуры финансирования и финансового рынка КНР, а также проигнорировало расходы кабмина на увеличение благосостояния

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенные кредитные рейтинги Китая на основе "ошибочной" оценки состояния китайской экономики и неверной трактовки ее потенциала к развитию. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства финансов КНР, неверная оценка экономики Китая на основе опыта развитых стран является типичной ошибкой для международных рейтинговых агентств.

"Упомянутые Standard & Poor's проблемы ускоренного кредитного роста и долговой нагрузки в большей степени являются тривиальными рассуждениями о нынешнем этапе развития китайской экономики. Такого рода точка зрения оставляет без внимания особенности структуры финансирования и финансового рынка Китая, а также игнорирует расходы китайского правительства на увеличение благосостояния и накопление ценностей (населением - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении ведомства.

"К сожалению, это обусловлено сохраняющимся у международных рейтинговых агентств на протяжении длительного времени инерционным образом мышления и ошибками в оценке китайской экономики на основе опыта западных стран. Это также обусловлено неверной трактовкой превосходной базы китайской экономики и игнорированием ее потенциала к развитию", - указано в документе.

В четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенные кредитные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах до "A+" с "AA-". При этом прогноз по рейтингам улучшен с "негативного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
3
США определились со стратегией развития отношений с Россией
4
Токио полагает, что КНДР может запустить ракету с ядерной боеголовкой над Японией
5
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
6
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
7
Путин 22 сентября обсудит в Ульяновске развитие пассажирских перевозок
Темы дня
Новости партнеров
Реклама