Минфин КНР: S&P понизило рейтинг Китая из-за "ошибочной" оценки его экономики

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенные кредитные рейтинги Китая на основе "ошибочной" оценки состояния китайской экономики и неверной трактовки ее потенциала к развитию. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства финансов КНР, неверная оценка экономики Китая на основе опыта развитых стран является типичной ошибкой для международных рейтинговых агентств.

"Упомянутые Standard & Poor's проблемы ускоренного кредитного роста и долговой нагрузки в большей степени являются тривиальными рассуждениями о нынешнем этапе развития китайской экономики. Такого рода точка зрения оставляет без внимания особенности структуры финансирования и финансового рынка Китая, а также игнорирует расходы китайского правительства на увеличение благосостояния и накопление ценностей (населением - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении ведомства.

"К сожалению, это обусловлено сохраняющимся у международных рейтинговых агентств на протяжении длительного времени инерционным образом мышления и ошибками в оценке китайской экономики на основе опыта западных стран. Это также обусловлено неверной трактовкой превосходной базы китайской экономики и игнорированием ее потенциала к развитию", - указано в документе.

В четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенные кредитные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах до "A+" с "AA-". При этом прогноз по рейтингам улучшен с "негативного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства.