S&P понизило рейтинг Китая до "A+" с "AA-" со "стабильным" прогнозом

ТАСС, 21 сентября. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенные кредитные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах до "A+" с "AA-". При этом прогноз по рейтингам улучшен с "негативного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства.

"Понижение рейтинга отражает наше мнение о том, что продолжительный период сильного кредитного роста повысил экономические и финансовые риски Китая", - отмечает агентство.

Согласно ожиданиям S&P, Китай сможет поддерживать устойчивый рост экономики в течение ближайших трех-четырех лет. Так, по оценке агентства, среднегодовой рост реального ВВП страны на душу населения останется на уровне выше 4%, даже несмотря на дальнейшее замедление инвестиций со стороны государства.