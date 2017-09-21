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S&P понизило рейтинг Китая до "A+" с "AA-" со "стабильным" прогнозом

Экономика и бизнес
21 сентября, 12:22 UTC+3 /Обновлено,

Продолжительный период сильного кредитного роста повысил экономические и финансовые риски страны, отмечает международное рейтинговое агентство

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ТАСС, 21 сентября. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенные кредитные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах до "A+" с "AA-". При этом прогноз по рейтингам улучшен с "негативного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства.

"Понижение рейтинга отражает наше мнение о том, что продолжительный период сильного кредитного роста повысил экономические и финансовые риски Китая", - отмечает агентство.

Согласно ожиданиям S&P, Китай сможет поддерживать устойчивый рост экономики в течение ближайших трех-четырех лет. Так, по оценке агентства, среднегодовой рост реального ВВП страны на душу населения останется на уровне выше 4%, даже несмотря на дальнейшее замедление инвестиций со стороны государства.

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