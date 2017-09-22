Госдума приняла закон об изменении должности главы РЖД

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о переименовании должности главы "Российские железные дороги" (РЖД) из президента в гендиректора. Документ исключает из закона об особенностях управления железнодорожным транспортом наименование единоличного исполнительного органа ОАО "РЖД".

Закон направлен на приведение наименования главы РЖД в соответствие с национальными традициями корпоративного управления в сфере железнодорожного транспорта и европейской железнодорожной корпоративной практикой, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Сейчас в законодательстве установлено, что единоличным исполнительным органом РЖД является президент компании. После исключения этого пункта из закона полномочия по именованию главы РЖД перейдут к правительству РФ, которое является акционером компании и утверждает ее устав.

После вступления закона в силу предполагается издание постановления правительства РФ о внесении изменений в устав ОАО "РЖД", согласно которым единоличный исполнительный орган ОАО "РЖД" будет именоваться "генеральный директор - председатель правления", отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что президент ОАО РЖД" Олег Белозеров попросил правительство изменить его должность на генерального директора. РЖД образованы в 2003 г. на базе Министерства путей сообщения. Тогда же в системе управления компанией была предусмотрена должность президента.