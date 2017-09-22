Госдума приняла закон об изменении должности главы РЖД

Будогосский положительно оценил работу судьи Кукуяна на матче "Динамо" - "Зенит"Спорт 22 сентября, 11:39
Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 11:38
Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесахСоциальная ответственность 22 сентября, 11:33
Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1Транспорт 22 сентября, 11:27
Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца годаОбщество 22 сентября, 11:20
Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрдТранспорт 22 сентября, 11:17
Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. ВидеотрансляцияПолитика 22 сентября, 11:14
Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафоватьОбщество 22 сентября, 11:12
ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижаетсяОбщество 22 сентября, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о переименовании должности главы "Российские железные дороги" (РЖД) из президента в гендиректора. Документ исключает из закона об особенностях управления железнодорожным транспортом наименование единоличного исполнительного органа ОАО "РЖД".
Закон направлен на приведение наименования главы РЖД в соответствие с национальными традициями корпоративного управления в сфере железнодорожного транспорта и европейской железнодорожной корпоративной практикой, отмечается в сопроводительных материалах к документу.
Сейчас в законодательстве установлено, что единоличным исполнительным органом РЖД является президент компании. После исключения этого пункта из закона полномочия по именованию главы РЖД перейдут к правительству РФ, которое является акционером компании и утверждает ее устав.
После вступления закона в силу предполагается издание постановления правительства РФ о внесении изменений в устав ОАО "РЖД", согласно которым единоличный исполнительный орган ОАО "РЖД" будет именоваться "генеральный директор - председатель правления", отмечается в пояснительной записке к документу.
Ранее стало известно, что президент ОАО РЖД" Олег Белозеров попросил правительство изменить его должность на генерального директора. РЖД образованы в 2003 г. на базе Министерства путей сообщения. Тогда же в системе управления компанией была предусмотрена должность президента.