Минэкономразвития опубликовало проект постановления о переименовании должности главы РЖД

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ опубликовало проект постановления правительства, который предусматривает внесение изменений в устав ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Среди них - продление срока полномочий главы РЖД с 3 до 5 лет, а также переименование его должности с президента на "генерального директора - председателя правления", следует из материалов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Увеличение срока полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РЖД" вызвано необходимостью планирования и реализации основного объема инвестиционных договоров с учетом сроков проектирования и строительства по ним", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Кроме того, аналогичный срок полномочий руководителя предусмотрен в европейских железнодорожных компаниях и ряде крупнейших российских компаний, указывает МЭР.
Что касается изменения должности президента РЖД на гендиректора, с соответствующей инициативой в начале 2017 г. выступил сам глава РЖД Олег Белозеров.
В Минэкономразвития целесообразность принятия законопроекта объяснили необходимостью привести наименование единоличного исполнительного органа РЖД в соответствие с национальными традициями корпоративного управления в сфере железнодорожного транспорта и европейской железнодорожной корпоративной практикой.
РЖД образованы в 2003 г. на базе Министерства путей сообщения. Тогда же в системе управления компанией была предусмотрена должность президента.