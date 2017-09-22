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РСТ считает, что прямое авиасообщение между РФ и Ираком пока не отразится на туризме

Экономика и бизнес
22 сентября, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Представители туристических компаний не исключают интерес россиян к ближневосточной стране, но подчеркивают, что Багдаду необходимо кардинально улучшить ситуацию с безопасностью

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прямые авиарейсы между Россией и Ираком в ближайшие годы вряд ли будут использоваться туристами. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Прямое авиасообщение между Россией и Ираком было восстановлено с 17 сентября. Перелеты раз в неделю из Багдада и Басры в московский аэропорт "Внуково" совершает национальный перевозчик Ирака Iraqi Airways.

"В 2013 году мы даже вывозили в рекламный тур большую группу операторов и агентов, тогда летали на авиакомпании Turkish Airlines через Стамбул. Всем очень понравилось, в Ираке действительно есть, что посмотреть. Но о туристических поездках, тем более регулярных, речь пока не идет", - рассказал РСТ директор по туризму компании "Миракль" Виктор Комин.

Такой же точки зрения придерживаются и представители других компаний, опрошенных союзом - "Арт-Тур" и "Спейс Трэвел". Тем не менее, генеральный директор "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов предполагает, что через несколько лет ситуация может кардинально измениться. "Страна станет безопасной, а Багдад восстановят - была бы на то добрая воля и денежные вложения. Вспомните, как преобразился Грозный за последние годы", - считает Арутюнов.

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