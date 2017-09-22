Путин предложил более активно внедрять в жизнь беспилотные транспортные средства

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым переходить на новые технологии в транспорте, например, активнее использовать беспилотники
«Прежде всего имею в виду освоение более экологичных и экономически выгодных технологий, использования новых источников энергии и распространения беспилотных транспортных средств», — сказал глава государства на заседании президиума Госсовета.
Президент похвалил образцы такой техники, которые осмотрел на выставке в Ульяновской области. «Надо только, чтобы побольше их было, чтобы они реально внедрялись в практическую жизнь, чтобы люди пользовались», — указал Путин.
Также президент считает, что на транспорте необходимо больше использовать цифровые технологии, в том числе для борьбы с нелегальным бизнесом в этой сфере.
"Надо шире использовать цифровые технологии для учета, планирования, контроля пассажирских перевозок, для проведения взаиморасчетов перевозчиков и борьбы с нелегальным бизнесом", - указал глава государства на заседании президиума Госсовета. По его мнению, нелегальный бизнес "наносит реальный ущерб этому сегменту экономики".
На взгляд Путина, "современные технологии делают реальным дистанционный медицинский контроль водителей и технический мониторинг транспортных средств". Президент отметил, что накануне видел примеры таких разработок во время посещения компании "Яндекс". "Очень эффективные современные способы и беспилотных транспортных средств, и контроля за физическим состоянием водителей", - оценил проекты глава государства.
Президент отметил, что подобные разработки есть в отдельных регионах. "Нужно изучать успешный опыт и тиражировать его", - полагает президент.