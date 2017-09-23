Власти: задержки авиарейсов "ВИМ-Авиа" на Дальний Восток приобрели неприемлемый характер

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Задержки авиарейсов, которые осуществляет авиакомпания "ВИМ-Авиа" в Благовещенск и Магадан из Москвы, приобрели систематический и неприемлемый для регионов Дальнего Востока характер. Об этом заявили в субботу представители Амурской, а ранее - Магаданской областей.
"Мы ведем мониторинг ситуации и знаем, что компания переживает не лучшие времена. Нам известно, что от задержек авиакомпания перешла к отмене рейсов. Проблемы ощущают различные регионы, то есть проблема носит системный характер. Безусловно, в то время, когда президент РФ Владимир Путин дает поручения о развитии Дальнего Востока, когда на территории Приамурья реализуются масштабные проекты, такие ситуации неприемлемы", - говорится в комментарии губернатора Амурской области Александра Козлова, опубликованном на сайте правительства региона.
"Мы не бездействуем, уже ведутся переговоры с другими авиакомпаниями. В режиме онлайн мы общаемся с руководством Росавиации", - добавил Козлов.
Ранее губернатор Магаданской области Владимир Печеный обратился к руководству "ВИМ-Авиа" с просьбой уточнить информацию о работе компании осенью-зимой 2017 года из-за задержек и отмен рейсов в Магадан. В пятницу с вылетом из Москвы снова были задержаны почти на сутки рейсы авиакомпании "Москва - Благовещенск" и "Москва - Магадан". Пассажирам первого сообщили, что они прилетят в Благовещенск в 24:00 в субботу, информацией о вылете рейса в Магадан пассажиры в Москве еще не располагают.
По словам министра транспорта и строительства Амурской области Андрея Тягло, никаких заявлений от "ВИМ-Авиа" о прекращении полетов не поступало, однако кризисная ситуация очевидна. "Проблемы с этой компанией уже были. В начале лета губернатор решал возникающие вопросы на своем уровне с руководителем Росавиации. Видя сегодняшние проблемы, систематические отставания, мы также понимаем, что необходимо действовать", - приводятся на сайте его слова.
Министр уточнил, что с октября на маршрут выйдет авиакомпания "Икар", частота полетов составит шесть раз в неделю. В свою очередь гендиректор благовещенского аэропорта Валерий Шлегель отметил, что одной из серьезных проблем является невозможность получения какой-либо информации от авиакомпании. Он рассказал, что телефоны компании молчат, а представители не владеют актуальной информацией. Из-за задержек в аэропорту вынуждены продлевать работу персонала, подстраиваться под изменения времени, что также финансово сказывается на деятельности предприятия.