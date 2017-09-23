Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: авария на руднике "Мир" скажется на добыче "Алросы"

Экономика и бизнес
23 сентября, 11:55 UTC+3

При этом глава набсовета компании отметил, что в планах "Алросы" есть разработка новых месторождений и развитие добычи за пределами России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Авария на руднике "Мир" повлияет на добычу "Алросы", но компания постарается нивелировать эту ситуацию, заявил журналистам министр финансов РФ, глава наблюдательного совета "Алросы" Антон Силуанов.

Смотрите также
Вид на кимберлитовую трубку алмазного карьера "Мир"

Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"Конечно, общий объем добычи алмазов после этой аварии изменится. Но в планах компании есть разработка новых месторождений, а также намечено развитие добычи, не только внутри России, но и за пределами страны. В целом компания будет принимать меры по нивелированию этой ситуации, чтобы результаты компании были не хуже, чем в прошлые годы", - сказал он.

Ранее президент "Алросы" Сергей Иванов сообщал, что компания сохраняет на этот год планы по добыче и продаже алмазов, несмотря на аварию на руднике "Мир". Он отмечал, что "Алроса", скорее всего, не восстановит в 2018 году добычу на руднике "Мир" в Якутии.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа 2017 года, когда в шахту обрушилась вода, скопившаяся в чаше карьера. С тех пор добыча там приостановлена. Рудник обеспечивал примерно 11% годовой добычи "Алросы". По итогам 2016 года объем добычи составил 37,4 млн карат. На 2017 год "Алроса" придерживается прежнего плана добычи - 39,2 млн карат в целом по компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
4
Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне
5
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
6
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
7
Госдеп: миссия ООН в Донбассе обеспечит условия для проведения местных выборов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама