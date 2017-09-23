Силуанов: авария на руднике "Мир" скажется на добыче "Алросы"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Авария на руднике "Мир" повлияет на добычу "Алросы", но компания постарается нивелировать эту ситуацию, заявил журналистам министр финансов РФ, глава наблюдательного совета "Алросы" Антон Силуанов.

"Конечно, общий объем добычи алмазов после этой аварии изменится. Но в планах компании есть разработка новых месторождений, а также намечено развитие добычи, не только внутри России, но и за пределами страны. В целом компания будет принимать меры по нивелированию этой ситуации, чтобы результаты компании были не хуже, чем в прошлые годы", - сказал он.

Ранее президент "Алросы" Сергей Иванов сообщал, что компания сохраняет на этот год планы по добыче и продаже алмазов, несмотря на аварию на руднике "Мир". Он отмечал, что "Алроса", скорее всего, не восстановит в 2018 году добычу на руднике "Мир" в Якутии.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа 2017 года, когда в шахту обрушилась вода, скопившаяся в чаше карьера. С тех пор добыча там приостановлена. Рудник обеспечивал примерно 11% годовой добычи "Алросы". По итогам 2016 года объем добычи составил 37,4 млн карат. На 2017 год "Алроса" придерживается прежнего плана добычи - 39,2 млн карат в целом по компании.