Руководители "Алросы" потеряют более 30% доходов за 3-й квартал после аварии на руднике

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Все высшее руководство "Алросы" потеряет более 30% своих доходов за третий квартал этого года в связи с аварией на руднике "Мир", сообщил журналистам в Мирном президент компании Сергей Иванов.

"Будет изменена система мотивации, включая высшее руководство компании. За третий квартал все высшее руководство потеряет более 30% своих доходов в связи с аварией. И в дальнейшем система мотивации будет привязана в том числе к случаям производственного травматизма или любых видов инцидентов", - сказал он.

Он отметил, что несколько внешних экспертов провели анализ в компании по вопросам промышленной безопасности. "Предстоят серьезные изменения в части перестройки работы компании. В частности, будет создан специальный комитет, который будет обсуждать вопросы промышленной безопасности и охраны труда", - сказал Иванов. Он сообщил, что компания ждет результаты расследования аварии комиссией Ростехнадзора.

"Этот процесс займет еще несколько недель. После этого мы сможем публично обсуждать причины аварии", - сказал он.

Авария на принадлежащем компании "Алроса" алмазном руднике "Мир" произошла 4 августа. В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера. Большинство находившихся в шахте горняков - 143 человека - удалось поднять на поверхность, однако восемь человек оказались заблокированными под землей.