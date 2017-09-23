Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководители "Алросы" потеряют более 30% доходов за 3-й квартал после аварии на руднике

Экономика и бизнес
23 сентября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

По словам президента компании Сергея Иванова, в дальнейшем в системе мотивации сотрудников будут учитываться случаи производственного травматизма

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Все высшее руководство "Алросы" потеряет более 30% своих доходов за третий квартал этого года в связи с аварией на руднике "Мир", сообщил журналистам в Мирном президент компании Сергей Иванов.

Смотрите также
Вид на кимберлитовую трубку алмазного карьера "Мир"

Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"Будет изменена система мотивации, включая высшее руководство компании. За третий квартал все высшее руководство потеряет более 30% своих доходов в связи с аварией. И в дальнейшем система мотивации будет привязана в том числе к случаям производственного травматизма или любых видов инцидентов", - сказал он.

Он отметил, что несколько внешних экспертов провели анализ в компании по вопросам промышленной безопасности. "Предстоят серьезные изменения в части перестройки работы компании. В частности, будет создан специальный комитет, который будет обсуждать вопросы промышленной безопасности и охраны труда", - сказал Иванов. Он сообщил, что компания ждет результаты расследования аварии комиссией Ростехнадзора.

"Этот процесс займет еще несколько недель. После этого мы сможем публично обсуждать причины аварии", - сказал он.

Авария на принадлежащем компании "Алроса" алмазном руднике "Мир" произошла 4 августа. В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера. Большинство находившихся в шахте горняков - 143 человека - удалось поднять на поверхность, однако восемь человек оказались заблокированными под землей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Персоны
Иванов, Сергей Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
4
Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне
5
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
6
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
7
Госдеп: миссия ООН в Донбассе обеспечит условия для проведения местных выборов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама