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Медведев утвердил стратегию продвижения гражданской авиапродукции на экспорт

Экономика и бизнес
25 сентября, 15:54 дата обновления: 25 сентября, 16:04 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 25, сентября. /ТАСС

Программа развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности рассчитана до 2025 года

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ГОРКИ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил стратегию для продвижения на зарубежные рынки гражданской продукции авиационного назначения.

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"В этом направлении у нас неплохие перспективы, тем более, что, по оценкам экспертов, мировой рынок авиаперевозок будет расти на 5% в год. Поэтому крупнейшие производители воздушных судов - прежде всего это, конечно, Airbus и Boeing - уже сейчас развивают глобальные цепочки поставщиков, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых высокотехнологичных компонентов", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

По его словам, новый документ "рассчитан на долгосрочный уровень, определяет ключевые продукты с большим экспортным потенциалом, приоритетные рынки, меры государственной поддержки". "Важно, что такую господдержку будут получать не только корпорации с госучастием, но и независимые частные компании", - подчеркнул глава кабинета министров.

Согласно материалам правительства, стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности рассчитана до 2025 года. При этом, как отметили в кабмине, поддержка реализация документа быть направлена на развитие экспорта в целом, а не ограничиваться только поддержкой продукции самолетостроения. Поддержка должна быть доступна как для интегрированных структур авиационной промышленности, так и для производителей, находящихся вне их контура, в том числе для частных организаций. Предполагается, что поддержка будет оказываться на всех этапах жизненного цикла экспортной продукции с приоритетом поддержки продаж и послепродажного обслуживания.

"Стратегией предусматривается оказание комплексной поддержки российским производителям продукции авиационного двигателе-, агрегато- и приборостроения для получения заказов и осуществления первых поставок на экспорт, включая выставление требований к уровню локализации в новых авиационных программах при импорте воздушных судов", - говорится в сообщении правительства.

Новая стратегия должна способствовать повышению узнаваемости продукции авиационной отрасли отечественного производства на зарубежных рынках, преодолению входных барьеров на новых рынках, в том числе в части технического регулирования и сертификации, а также повышению уровня технологической оснащенности и стандартов работы организаций авиационной промышленности. Планируется также выстроить распределённую систему послепродажного обслуживания и сервиса авиационной продукции отечественного производства.

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