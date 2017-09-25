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Бюджет Ивановской области сэкономит 2,2 млрд рублей за счет реструктуризации долга

Экономика и бизнес
25 сентября, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

О запуске программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов ранее сообщил Владимир Путин

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ивановской области рассчитывают сэкономить в следующем году порядка 2,2 млрд рублей за счет участия в программе реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Как сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства, сэкономленные средства будут направлены на социальные цели.

"В случае участия в программе реструктуризации мы будем иметь возможность израсходовать эти средства на социальные цели, на развитие региона", - процитировали в пресс-службе губернатора Павла Конькова.

В областном правительстве ТАСС пояснили, в настоящее время госдолг Ивановской области составляет порядка 6,6 млрд рублей, из которых около 2,5 млрд рублей необходимо вернуть уже в следующем году. "В случае участия в программе реструктуризации под 5% годовых, выплатить придется порядка 330 млн рублей, то есть порядка 2,2 млрд рублей будет сэкономлено", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на совещании в Ульяновске на прошлой неделе сообщил, что с 1 января 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Мероприятие рассчитано минимум на семь лет и может быть продлено до 12 лет.

В первые два года регионы должны будут выплачивать только 5% долга ежегодно. Такой график позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей, в программе примут участие более 70 субъектов РФ.

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