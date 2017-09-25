Здания в центре Петербурга после переезда органов власти предложат иностранным инвесторам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Здания в центре Санкт-Петербурга, которые освободятся после переезда расположенных в них органов власти в единый комплекс "Невская Ратуша" рядом со Смольным, будут предложены иностранным инвесторам. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель комитета финансов Алексей Корабельников

"Эти объекты в центре города очень привлекательные с точки зрения развития здесь бизнес-пространств. Поэтому я уверен, что иностранные инвесторы тоже проявят интерес, но их надо уведомить, прорекламировать правильно, это тоже определенное время. Уверен, что этими объектами мы распорядимся эффективно", - сказал Корабельников.

По его словам, представители комитета имущественных отношений провели анализ рынка, который показал что "продать быстро эти объекты - это неэффективное решение". Власти города рассчитывают продать за значительно большие суммы, чем озвученные ранее 1,6 млрд рублей. Глава финансового комитета отметил, что 1,6 млрд - это возможный доход от продажи имущества в 2018 году, но сроки продажи зданий могут растянуться не на один год из-за организационных моментов. Он не назвал сумму, которую власти рассчитывают получить от реализации всех зданий.

Ранее ТАСС со ссылкой на опубликованные документы Смольного сообщал, что в перечень готовящихся к переезду ведомств вошли 15 комитетов, расположенных по семи разным адресам в историческом центре города, и три казенных учреждения. Свои помещения рядом со Смольным собором покинут комитеты по развитию туризма, инвестициям, имущественным отношениям, по вопросам законности и правопорядка. Из зданий на Вознесенском проспекте и переулке Антоненко съедут комитеты по социальной политике, энергетике и инженерному обеспечению, промышленной политике, государственному заказу, экономической политике и стратегическому планированию, развитию предпринимательства и финансам. Также переедут в единый комплекс комитеты по науке и высшей школе, благоустройству, развитию транспортной инфраструктуры и контролю за имуществом.

Комплекс административных зданий "Невская ратуша" состоит из четырех нежилых помещений, одно из которых площадью более 10 тыс. кв. м поступило в собственность города по договору аренды земельного участка, а три остальных площадью почти 95 тыс. кв. м будут приобретены у инвестора на основании госконтракта за 14,4 млрд рублей в рассрочку за счет средств адресной инвестиционной программы.