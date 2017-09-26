Песков переадресовал в кабмин вопросы по проблеме "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать проблемы авиакомпании "ВИМ-Авиа".

На вопрос журналистов, должно ли государство вмешаться в решение проблем авиакомпании, представитель Кремля ответил: "Это все-таки не вопрос Кремля, это вопрос к правительству, к соответствующим ведомствам". Он посоветовал обращаться за разъяснениями в кабинет министров.

В понедельник авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за финансовых проблем. Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов "ВИМ-Авиа" находится под контролем ведомства. В министерстве также сообщали, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца нынешнего года. "ВИМ-Авиа" обязалась перевести более 200 тыс. пассажиров до конца 2017 года. Это уже вторая волна крупных задержек рейсов авиакомпании.