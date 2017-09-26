Комитет Думы готовит поправки в Воздушный кодекс из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству готовит поправки в Воздушный кодекс РФ в связи с ситуацией, сложившейся в авиакомпании "ВИМ-Авиа", в результате которой пострадали десятки тысяч пассажиров. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель думского комитета Евгений Москвичев.
"Будет изменено законодательство, чтобы такие случаи не повторялись. Мы работаем над поправками в Воздушный кодекс РФ", - сказал он, не уточнив суть законодательной инициативы, поскольку в комитете только началась по ней работа. По словам парламентария, об увеличении государственного контроля в регулировании работы авиакомпаний речи нет. "Не надо этого, а то тогда и в сельском хозяйстве надо будет смотреть [законодательство], и в промышленности, и в морcких и речных перевозках", - пояснил депутат .
"Комитет работает по данному вопросу [над поправками в Воздушный кодекс РФ], чтобы больше в России не было обманутых пассажиров", - подчеркнул Москвичев.