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Aviasales прекратил продажу билетов авиакомпании "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
26 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Отмечается, что анализ ранних продаж говорит о том, что ситуация с "ВИМ-Авиа" может затронуть около тысячи пользователей сервиса

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Туристический сервис Aviasales закрыл продажу билетов авиакомпании "ВИМ-Авиа" после заявления авиаперевозчика о приостановлении чартерных рейсов из-за финансовых проблем, говорится в сообщении Aviasales.

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"Туристический сервис Aviasales закрыл доступ к билетам "ВИМ-Авиа". Несмотря на сворачивание лишь чартерной цепочки и возможный перевод рейсов во Внуково, мы считаем необходимым ограничить дистрибуцию билетов, чтобы пользователи сервиса не столкнулись с вынужденными отменами, возвратами и задержками рейсов", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что анализ ранних продаж говорит о том, что ситуация с "ВИМ-Авиа" может затронуть около тысячи пользователей сервиса. Кроме того, служба поддержки туристического сервиса готова помочь пассажирам, столкнувшимся с последствиями кризиса в авиационной отрасли.

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса. В министерстве также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

"ВИМ-Авиа" обязалась перевезти более 200 тыс. пассажиров до конца года. Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

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