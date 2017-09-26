Минэнерго надеется, что референдум в Курдистане не повлияет на работу "Газпром нефти"

ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России рассчитывает, что референдум о независимости в Иракском Курдистане не повлияет на работу "Газпром нефти" в регионе, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"В Курдистане "Газпром нефть" работает. Это давние взаимоотношения, которые были со всеми заинтересованными сторонами согласованы. Поэтому, думаю, что этот проект должен продолжать реализовываться", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможных рисках для российских нефтяных компаний при работе в Курдистане, Новак подчеркнул, что необходимо изучить ситуации. "Мы отдельно изучим этот вопрос и, если хотите, прокомментируем", - заключил он.

25 сентября в Курдистане прошел референдум о независимости, его результаты будут подведены в ближайшие несколько дней. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

В настоящее время в Иракском Курдистане ведет разработку "Газпром нефть". В 2017 году компания планировала увеличить добычу нефти в регионе на 17% - до 220 тыс. тонн.

В Курдистане "Газпром нефть" разрабатывает три проекта: Shakal и Halabj, в каждом из которых компании принадлежит 80%, а 20% - региональному правительству Курдистана, а также блок Garmian - совместный проект с канадской WesternZagros, в котором компаниям принадлежит по 40%, остальное - курдскому правительству.