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Часть туроператоров начала вывозить клиентов "ВИМ-Авиа" за свой счет

Экономика и бизнес
26 сентября, 17:39 UTC+3

В основном российские туристы "застряли" в Турции, сообщил директор "Турпомощи" Александр Осауленко

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Туроператоры Coral Travel и Anex начали вывозить с отдыха туристов - клиентов "ВИМ-Авиа" за свой счет, остальные пока продлевают россиянам проживание в отелях. Об этом сообщил журналистам директор "Турпомощи" Александр Осауленко.

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"На сегодняшний день мы можем говорить как минимум о двух туроператорах, которые уже начали вывозить своих туристов - это компания Coral, Anex. Мы знаем, что такие операторы, как "Интурист", Mouzenidis, Tez Tour - продлят отдых за свой счет. Они ждут разрешения технической ситуации с перевозчиками", - сказал Осауленко.

В основном от остановки чартерной программы "ВИМ-Авиа" пострадали восемь туроператоров в сфере выездного туризма, отметил он. Помимо упомянутых выше, это "Натали Турс" и "Спасские ворота". В основном российские туристы "застряли" в Турции. Также ожидают своего вылета российские туристы в Италии, Испании, Греции и на Кипре.

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